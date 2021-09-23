Üye Girişi
Eskişehir OSB Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı - Son Dakika

Eskişehir OSB Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

23.09.2021 15:46
Eskişehir OSB Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı, System.String[]

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Olağan Genel Kurulu, Vali Erol Ayyıldız ve sanayicilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Olağan Genel Kurulu, Vali Erol Ayyıldız ve sanayicilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Olağan Genel Kurulu, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın katılımıyla Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Sanayicilerin yoğun katılım gösterdiği, Divan Başkanlığını İsmail Kunduracı'nın üstlendiği toplantıda, Yönetim ve Denetim Kurullarının 2020 yılı faaliyet raporları ile bölgenin 2021 yılı çalışmaları görüşüldü.

"Sanayi sektörü şehrimizin ve ülkemizin ekonomisini ayakta tuttu"

Toplantının açılışında konuşan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, genel kurula katılan sanayicilere teşekkür ederek, bir yıllık süreçte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yaşanan gelişmeler ve gelecek dönem çalışmalarına değinen Başkan Küpeli, pandemi döneminde sanayicinin üstlendiği role dikkat çekerek, "Pandemi dönemi bize ve sanırım tüm dünyaya, sanayinin ve her türlü ürünü üretebiliyor olmanın ne kadar önemli olduğunu net bir şekilde bir kere daha gösterdi. Geride kalan dönem zarfında hem Eskişehir'in hem de ülkemizin ekonomisini ayakta tutan esas güç, sanayi sektörümüz oldu" dedi.

"Pandemi döneminde önemli yatırımlara imza attık"

Eskişehir OSB olarak yürüttükleri ve hayata geçirdikleri çalışmalara değinen Başkan Küpeli, "2020 yılında pandemiye rağmen altyapı ve üstyapı projeleri kapsamında ciddi bir yatırım yaparak, başta Özel EOSB Meslek Lisemiz olmak üzere önemli yatırımları hayata geçirdik. Eskişehir sanayisi olarak yıllardır özlemini çektiğimiz meslek lisemizin yeni kampüsünü tamamladık. Pandemiye rağmen 9-10 aylık bir sürede okulumuzun inşaatını tamamlayıp, hizmete açtık. Bu yıl 390 öğrenci daha alarak, öğrenci sayımızı 763'e çıkardık. Toplam öğrenci sayımız birkaç yıl içinde de bin 560 kişiye ulaşacak. Diğer önemli bir yatırımımız olan Eskişehir OSB'de çok ihtiyaç duyulan "Yaşam Merkezi" yatırımımız da hızla tamamlanıyor. İnşaatı biten bölümleri yakında hizmete açacağız. Bunun yanında MEGEM ve ESBEM şirketlerimiz başarıyla sizlere ve sanayimize hizmet vermeye devam ediyor. ESART şirketimiz OSB'nin sularını arıtması dışında, akredite laboratuvarıyla bölgemize ve diğer birçok ilde hizmet veriyor. Bu çalışmalarımıza paralel olarak, mevcut OSB alanımız ile 1. Gelişme bölgemiz arasında 5,5 kilometre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde bir bağlantı yolunu da tamamlayarak geçtiğimiz günlerde hizmete açtık" diye konuştu.

"Eskişehir'e yeni yatırımlar kazandırıyoruz"

Yatırımlar noktasında son 10 yılın rekorunu kırdıklarını söyleyen Başkan Küpeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 yılında mevcut OSB'imizde 9, İmişehir'deki 1. Gelişme Bölgemizde 33 olmak üzere toplamda 42 yatırımcıya, 888 bin metrekarelik bir alan tahsis ettik. Bu şekilde son 10 yılın arsa tahsis ve alan büyüklüğü rekorunu da kırmış olduk. 2021 yılının ilk 8 ayında her iki bölgemizden olmak üzere toplam 23 yatırımcıya 470 bin metrekarelik bir alan tahsis etmiş durumdayız. Yine bu yıl hayata geçirdiğimiz 2. KOBİ-OSB bölgesinde ise 142 firmaya 566 bin metrekarelik bir alanı tahsis ettik. 2021 yılı bittiğinde bir aksilik olmazsa, tahsis etmiş olduğumuz alan miktarı geçen yılın da üzerine çıkarak, yeni bir rekorla 1 milyon metrekareyi aşmış olacak. Haier firmasının bini aşkın kişinin çalıştığı yatırımı, 2020 yılı sonunda tamamlanarak üretime geçti. Benzer şekilde yeni büyük yatırımların Eskişehir OSB'de hayata geçmesi konusunda yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu yatırımlardan birisi olan ve 100 milyon dolarlık bir yatırımla 3 bin kişinin çalışmasının planladığı akıllı vagon üretim yatırımı olacak. Buna ilave olarak yine dünyaca ünlü bir otomotiv yan sanayi firmasıyla geçen yıldan bu yana görüşmelerimiz de devam ediyor. Otomotiv sektörümüze büyük katkı sağlayacak çok önemli bir yatırımı şehrimize ve OSB'ye kazandırmak için çok yoğun gayret gösteriyoruz. Sanayicilerimiz için, Eskişehir'imiz için, en önemlisi de ülkemizin geleceği için çalışmaya devam ediyoruz."

"Şehre yeni yatırımcılar kazandırma noktasında seçici davranıyoruz"

Genel Kurulda söz alan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, EOSB genel kurulunun Eskişehir sanayisi için hayırlı uğurlu olmasını diledi. Vali Ayyıldız, Eskişehir'in çok önemli bir kent olduğunu ve şehre yeni yatırımcılar kazandırma noktasında seçici davrandıklarını ifade ederek, "Eskişehir çok özel ve çok önemli bir kent. Dünyanın ve ülkemizin merkezinde cennet bir kent. Eskişehir; yatırımcımız için, ekonomik anlamda hareket etmeyi düşünenler için çok önemli. İş insanları eğer dünyayı düşünüyorlarsa ayaklarının bir tanesi mutlaka Eskişehir'de olması gerekir. Eskişehir'e yatırım yapma noktasında yatırımcılardan bize gelenler var. Eskişehir'imize yatırım yapmak isteyenlerin katma değer katarak gelmesini istiyoruz. Bu anlamda da seçici davranıyoruz" diye konuştu. Ayyıldız konuşmasının devamında sanayicilere seslenerek "İyi ki varsınız. Allah eksikliğinizi göstermesin. Hepinize bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Genel Kurul gündemindeki maddelerin görüşülüp oybirliğiyle kabul edilmesiyle birlikte toplantı tamamlandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir OSB Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı
Eskişehir OSB Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı
Eskişehir OSB Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

Organize Sanayi Bölgesi, Erol Ayyıldız, Eskişehir, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir OSB Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Biber tarlada 1, markette 4 TL! Çiftçi duruma tepki gösteriyor 15:33 Biber tarlada 1, markette 4 TL! Çiftçi duruma tepki gösteriyor Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O. 15:30 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O. Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere korona aşısı yapıldığına dair iddialar sonrası soruşturma başlattı 15:08 Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere korona aşısı yapıldığına dair iddialar sonrası soruşturma başlattı
Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç için savcılığa suç duyurusunda bulunacak 15:04 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç için savcılığa suç duyurusunda bulunacak MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı 14:44 MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi 14:27 Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi
Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' 14:13 Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor 13:39 Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor

Son Dakika Haberleri
15:33 Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı
15:30 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.
15:08 Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere korona aşısı yapıldığına dair iddialar sonrası soruşturma başlattı
15:04 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç için savcılığa suç duyurusunda bulunacak
14:39 Mehmet Ali Erbil, göğüs küçültme ameliyatı olacağını duyurdu
14:37 Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti
14:33 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rizelilere seslendi: Kaçak çayları meydanda yakacağım
14:26 Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi
14:20 Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi
14:10 Bolusporlu futbolcular ormana uçtu, kütük parçası sayesinde devrilmekten son anda kurtuldular
Siyah-Beyazlılar, Rosier için 4.8 milyon euroluk ödeme yaptı Siyah-Beyazlılar, Rosier için 4.8 milyon euroluk ödeme yaptı         
15:52
Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı         
15:33
Otel odasında sevgilisinin cinsel saldırısına uğramış! Genç kadın: Kafamda içki şişesi kırdı Otel odasında sevgilisinin cinsel saldırısına uğramış! Genç kadın: Kafamda içki şişesi kırdı         
15:11
Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş         
15:05
Dengesini kaybederek 5. kattan aşağı düşen genç, babası tarafından tespit edildi Dengesini kaybederek 5. kattan aşağı düşen genç, babası tarafından tespit edildi         
14:51
Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti         
14:38
Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi         
14:21
Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı         
13:46
Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar         
12:59
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı         
12:49
Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı         
12:18
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Counter Strike 1.6'nın efsane isimlerinden Fabre geri döndü Counter Strike 1.6'nın efsane isimlerinden Fabre geri döndü         
23:32
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 15:56:41. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir OSB Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement