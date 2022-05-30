Eskişehir OSB Yer Seçim Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Eskişehir OSB Yer Seçim Toplantısı gerçekleştirildi

30.05.2022 15:56
Eskişehir OSB Yer Seçim Toplantısı gerçekleştirildi

Yarım asrı aşan OSB tecrübesiyle Türkiye'nin en önemli sanayi üretim merkezlerinden biri olan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, yeni yatırımlarla ve örnek tesisleriyle büyümeye devam ediyor.

Yarım asrı aşan OSB tecrübesiyle Türkiye'nin en önemli sanayi üretim merkezlerinden biri olan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, yeni yatırımlarla ve örnek tesisleriyle büyümeye devam ediyor.

31,1 milyon metrekare büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük 2. OSB'si olan, son yıllarda yatırımcıların gözdesi konumundaki Eskişehir OSB gelen talepleri karşılamak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgeye yeni yatırım alanları kazandırılması adına sürdürülen çalışmalar çerçevesinde Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir OSB Bölge Müdürü Erhan Tatar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri ve kamu kurum temsilcilerinin katılımıyla OSB Yer Seçim Toplantısı gerçekleştirildi.

Şehrimizin potansiyelini yeni sanayi alanlarıyla ileri noktalara taşıyacağız

Toplantıda söz alan Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, Eskişehir OSB yönetimiyle her zaman uyum içerisinde çalıştıklarını aktardı. Eskişehir Valiliği olarak şehrin potansiyelini ileriye taşıyacak projeler ve çalışmalara her zaman destek verdiklerini belirten Altun, "Çok önemli sanayi kuruluşlarının bulunduğu şehrimiz ve OSB'miz hem üretim hem de istihdam açısından Türkiye'nin en başta gelen illeri arasında yer almaktadır. Türkiye'nin ilk ağır sanayi işletmesine ev sahipliği yapan Eskişehir hiç kuşkusuz dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de büyük hamleler yapma hususunda yüksek potansiyele sahiptir. Bu noktada şehrimize yeni sanayi alanları ve yatırımların kazandırılması konusunda çalışmalarımız valilik olarak biz de gereğini yapıyoruz. Havacılık, raylı sistemler ve beyaz eşya gibi sektörlerde sahip olduğumuz potansiyeli, yeni yatırımlarla çok ileri noktalara taşıyacağız. Valimiz Sayın Erol Ayyıldız'ın öncülüğünde valilik olarak ülkemizin gelişmesi ve kalkınması büyük gayret gösteren sanayicilerimize her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Bu toplantının şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Valiliğimiz ve kurumlarımızın katkılarıyla bölgemize yeni alanlar kazandırıyoruz

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ise, "Eskişehir OSB yeni yatırımlarla ve örnek tesisleriyle büyümeye devam ediyor. Eskişehir OSB'miz 31,1 milyon metrekarelik toplam alanıyla, ülkemizin ikinci büyük OSB'si durumunda. Bu alanın halen 21 milyon metrekaresi yatırımcılara tahsis edilmiş durumda olup, Eskişehir sanayisinin yüzde 80'i şu anda Eskişehir OSB'de üretim yapmaktadır. Yakın zamanda tamamlanacak çalışmalar, Valiliğimiz ve değerli kurumlarımızın destek ve katkılarıyla OSB alanımızı önce 34 milyon metrekareye, ardından 45 milyon metrekareye ilerleyen dönemde ise 50 milyon metrekareye çıkarılması için planlamalar yapmaktayız" şeklinde konuştu.

Başkan Küpeli, son 2 yılda yatırım rekorları kırdıklarını sözlerine eklerken, "2022 yılının ilk 4 ayına ise baktığımızda 26 yeni yatırımcıya 195 bin metrekare yer tahsis ettik. Bölgemize yatırım düşünen büyük ölçekli yatırımcılarla görüşmelerimiz sürüyor, bölgemize yurt içi ve dışından yoğun bir talep var. Rezerv alanlarımızın kamulaştırma ve altyapılarını hızla tamamlayarak yatırımcılarımıza yeni arsalar üretiyoruz. Eskişehir OSB'de yeni yatırımlar yapmak isteyen büyük firmalar var. Bu genişleme çalışmalarımızla inşallah onların taleplerine cevap vereceğiz ve Eskişehir'e önemli yeni yatırımlar kazandıracağız" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir OSB Yer Seçim Toplantısı gerçekleştirildi
Eskişehir OSB Yer Seçim Toplantısı gerçekleştirildi

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Vali Yardımcısı Altun'dan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Küpeli'ye ziyaret Vali Yardımcısı Altun'dan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Küpeli'ye ziyaret
Kaynak: İHA

Eskişehir, Yatırım, Türkiye, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir OSB Yer Seçim Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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