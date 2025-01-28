Eskişehir Sanayi Ekosistemi İçin Yeni Strateji - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir Sanayi Ekosistemi İçin Yeni Strateji

Eskişehir Sanayi Ekosistemi İçin Yeni Strateji

Eskişehir Sanayi Odası, sanayi ekosistemini afetlere karşı dirençli hale getirmek için yeni plan sundu.

28.01.2025 14:42
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Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Eskişehir'in sanayi ekosistemini daha dirençli ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla hayata geçirilen yeni bir eylem planı ve strateji belgesini kamuoyuna sundu.

Eskişehir Teknik Üniversitesi ile işbirliği içerisinde hazırlanan "Eskişehir Sanayi Ekosistemi Dirençlilik Strateji ve Eylem Planı", Eskişehir sanayisinin doğal afetler ve iklim değişikliği gibi küresel tehditlere karşı dayanıklılığını artırmayı hedefliyor. Hazırlanan eylem planı ile ilgili açıklama yapan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, sanayi ekosisteminin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesinin hem ekonomik sürdürülebilirlik hem de toplumsal refah için çok kritik olduğunu belirtti. Konuyla ilgili olarak Kesikbaş, "Topluma dönük bir sanayi odası vizyonumuzla hazırladığımız bu rapor, sadece sanayi tesislerimizin değil, aynı zamanda yüz bini aşkın istihdam ve beraberindeki sanayi ekosistemi olarak karşı karşıya olduğumuz riskleri daha iyi anlamak, ve bu risklere karşı etkili çözümler geliştirmek amacıyla oluşturduğumuz bir rehber niteliğindedir. Ülkemizin son yıllarda yaşadığı Kahramanmaraş depremleri, sel felaketleri, orman yangınları ve en son Ocak 2025'te Bolu'da yaşanan elim otel yangını gibi olaylar, afetlere hazırlıksız yakalanan bir sanayi ekosisteminin sadece ekonomik değil, kentsel ve toplumsal bir çöküşe de sürüklenebileceğini göstermiştir. Bu nedenle, tüm üyelerimizi ve paydaşlarımızı bu eylem planını benimsemeye ve uygulamaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Sanayi ekosistemimizin dayanıklılığını artırmak, Eskişehir'in yarınlarına yapılacak en büyük yatırımdır"

Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Teknik Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan sanayi ekosisteminin dirençliliği raporunun kentin geleceği için gerekli tedbir ve önlemleri ortaya koyduğunu belirten Başkan Kesikbaş, "Ancak bu rapor, sadece teknik detaylar ve stratejik planlardan ibaret değildir. Aynı zamanda, Eskişehir'in kalbi olan sanayi ekosisteminin karşı karşıya kalabileceği büyük risklere dikkat çeken bir uyarıdır. Bir afetin şehre neler yaşatabileceğini göz önünde bulundurmak zorundayız. Sessizliğe gömülmüş fabrikalar, işsiz kalan binlerce insan, kapanan üretim hatlarını hayal edin. Yıkılan sadece binalar değil, insanların yıllarca inşa ettiği emek, hayaller ve güvenli yarınlardır. Bu rapor, böylesine yıkıcı bir senaryonun önüne geçmek için atılacak adımları belirliyor. Sanayi ekosistemimizin dayanıklılığını artırmak, Eskişehir'in yarınlarına yapılacak en büyük yatırımdır" dedi.

"Hedefimiz daha dirençli ve daha güvenli bir Eskişehir sanayisi"

ESO Başkanı Kesikbaş, "Raporun hazırlanması aşamasında kurulan iş birliği, bölgedeki paydaşların katılımını sağlayarak beraberinde toplumsal dayanışmayı güçlendirmektedir. Yakın zamanda ülkemizde yaşadığımız büyük felaketler, bu tür olaylar yaşanmadan önce alınması gereken tedbirlerin ne denli önemli olduğunu bize gösterdi. Nitekim ülke olarak yaşadığımız bu hazin afetlerin etkilerini hala hissetmekteyiz. Eskişehir Sanayi Odası, bu eylem planının uygulanmasının, Eskişehir'in sanayi ekosistemine ve toplumuna önemli katkılar sağlayacağını düşünüyor. Bu süreçte ESO olarak, üyelerimiz ve çalışanlarımızla birlikte sanayinin geleceğini dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, daha dirençli ve daha güvenli bir Eskişehir sanayisini hep birlikte inşa etmek" açıklamasında bulundu.

"Geleceğin dayanıklı sanayi ekosistemi için üniversite ve sanayi ortaklığı şart"

Toplantıda yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan da sanayi ekosisteminin afetlere karşı dayanıklılığını artırmayı amaçlayan bu önemli strateji ve eylem planına akademik destek sağlamaktan gurur duyduklarını belirtti. "Sadece sanayi yapılarının fiziksel dayanıklılığını değil, aynı zamanda toplumsal bilinci artırmayı hedefliyoruz. Üniversite - sanayi işbirliğinin çok güzel bir örneğini teşkil eden bu proje, bilimsel bilgi ve teknik uzmanlıkla sanayi ekosisteminin sürdürülebilirliğine katkıda bulunacaktır. Tüm paydaşlarımızın katılımıyla, geleceğin

dayanıklı sanayi ekosistemini inşa ederek, Eskişehir'e sürdürülebilir ve kalıcı değerler katacağımıza olan inancımız tamdır" ifadelerine yer verdi. Prof. Dr. Adnan Özcan ayrıca, afet yönetimi alanında yapılacak çalışmaların uzun vadeli etkilerine dikkat çekerek, bu stratejinin hem bölgesel hem de ulusal kalkınmaya katkı sağlayacağını vurguladı. Üniversite olarak, teknolojik gelişmeleri sanayi ile buluşturarak ülkemizin sanayi altyapısının güçlenmesine katkıda bulunacaklarını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından "Eskişehir Sanayi Ekosistemi Dirençlilik Strateji ve Eylem Planı", Prof. Dr. Alper Çabuk, Doç. Dr. Muammer Tün ve Dr. Öğr. Üyesi Onur Kaplan tarafından yapılan sunumla katılımcılara aktarıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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