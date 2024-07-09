ESMA, AB takas odalarının iklim değişikliğine karşı dirençli olduğunu açıkladı

Ekonomi

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), Avrupa Birliği'ndeki (AB) takas odalarını iklim değişikliğinin etkilerini de içeren çeşitli şoklara karşı dirençli buldu.

AB'nin finansal piyasalar düzenleyicisi ve denetleyicisi olan ESMA, piyasalarda gerçekleşen işlemlerde her alıcıya karşı satıcı ve her satıcıya karşı ise alıcı rolünü üstlenerek takasın gerçekleşmesini sağlayan Merkezi Karşı Taraflara (MKT) yönelik 5'inci stres testi çalışmasının sonuçlarına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, ESMA'nın 16 takas kurumunun genel olarak birden fazla kullanıcının temerrüde düşmesi gibi çeşitli teorik aksaklıklarla nasıl başa çıkabileceğini test ettiği kaydedildi.

AB ve üçüncü ülke MKT'lerinin, test edilen senaryolar kapsamında temel kredi ve likidite konusundaki finansal risklere karşı genel olarak dayanıklı bulunduğu ifade edilen açıklamada, "ESMA'nın MKT'lere yönelik stres testi takas sisteminin dirençli olduğunu ortaya koyuyor." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, bu yıl yapılan testte ilk defa iklim riskinin de analiz edildiği belirtilerek, yapılan çalışmanın ilave piyasa stres senaryolarını, yoğunlaşma için gelişmiş model risk değerlendirmelerini, kredi ve likiditeye yönelik genişletilmiş ters stres testlerini de içerdiği kaydedildi.

Bazı MKT'lerin risk yönetimi çerçevelerini güçlendirmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, yoğunlaşma modellemesi de dahil olmak üzere denetim çalışmasına daha fazla öncelik verilmesinin öneminin altı çizildi.