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Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın - Son Dakika

Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın

24.09.2021 13:16
Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın, System.String[]

Esnafı ziyaret eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, pahalılığın sebebini sordu. Esnafın kimi kiralardan şikayetçi olurken kimi de ürünü getiren aracılardan şikayetçi oldu. Başkan Çağırıcı'ya çözüm önerisini sunan esnaf, kamu kurumlarının sebze ve meyveyi üreticiden alıp aracı olmadan belli noktalarda satmasını istedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, dün öğlen saatlerinde Demirkapı Mahallesi'ne ziyaretlerde bulundu. Çağırıcı, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan ile birlikte esnafa uğradı. Fırından markete kuaförden ayakkabı tamircisine kadar farklı sektörlerde hizmet veren işletmelere giren Çağırıcı, hal hatır sorup hemşehrileriyle sohbet etti. İşyeri sahipleriyle ekonomiyi de konuşan Çağırıcı "Bu pahalılık neden kaynaklanıyor?" diye sordu.

Pahalılığın nedenini soran başkana esnaftan çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın

ESNAF, KİRALARDAN VE ARACILARDAN ŞİKAYETÇİ

Vatandaş kadar kendilerinin de fiyatlardan şikayetçi olduğunu söyleyen esnaf, hem işyeri kiralarının yüksek olmasından hem de ürünleri kendilerine getiren aracılardan dert yandı. Bazıları da çözüm olarak kamu kurumlarının sebze ve meyveyi üreticiden alıp aracı olmadan belli noktalarda satmasını gösterdi.

Pahalılığın nedenini soran başkana esnaftan çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın

"YAKIN ZAMANDA SORUNU ÇÖZECEĞİZ"

Pahalılığa karşı mücadele ettiklerini belirten Çağırıcı, "Yaşanan hukuksuzluklara ve yanlışlara karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hareket ediyoruz. En yakın zamanda bu sorunu çözeceğiz. İnşallah yapılacak çalışmalar neticesinde hem vatandaşımız hem de siz değerli esnafımız rahat bir nefes alacak" dedi.

Çağırıcı, bu tür ziyaretlerin önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde de devam edeceğini söyledi.

Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın

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Son Dakika Ekonomi Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın - Son Dakika
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