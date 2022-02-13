Esnaftan ısınma ücreti alanlara sert tepki

Bursa'nın Meşhurları Derneği (BURMED) Derneği Başkanı Hasan Acar, elektrik fiyatlarındaki artışlardan dolayı son günlerde artan kafe ve restoranlardaki ısınma ücreti veya açılış ücretlerinin müşteriden talep edilmesine sert tepki gösterdi. Acar, "Elektrik ve doğalgazda yaşanan artışlardan tüm esnafımız elbette rahatsız. Fakat buradan fırsat çıkarılmasına karşıyız. Gerçek ahi esnaf yaşanan artışlardan ekstra yeni ücretler çıkararak bunu müşteriye yansıtmaz" dedi.

Isınma ücreti alan işletmelere tepki gösteren BURMED Başkanı Hasan Acar, "Yaklaşık 2 yıldır tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de pandemik salgınla karşı karşıya. Bu süreçte tüm vatandaşlarımız olduğu gibi esnafımız da büyük sıkıntılar yaşadı. Halen daha pandeminin etkisinden tam olarak kurtulamadık. Fakat şu bir gerçek ki devletimizin desteğini her zaman yanımızda hissettik. Bunu inkar etmek ne vicdana ne de ahilik kültürüne sığar. Dünyada yaşanan enerji sorunundan dolayı ülkemizde de özellikle petrol, elektrik ve doğalgazdaki artışlar hepimizin belini büktü. Ancak geçmişte de çok zamlar gördük müşteriye ek olarak ücret yansıtılmadı. Maliyet fiyatları arttığını biliyoruz ham maddeye gelen zammı zaten ürünlere yansıtıyoruz. Peki ısınma ücreti nedir? Bu konuda bazı restoranların uygulama yaptığını biliyoruz. Bazı derneklerin de destek verdiğini görüyoruz. Bu çok yanlış kınıyoruz. O zaman yazın sıcakta klima ücreti mi talep edecekler. Her şeyin vatandaşa yansıtılması doğru değil. Müşteri kaybına sebep olur. Müşteriyi küstürmek olmaz. Ahilik geleneğine yakışmıyor" dedi. - BURSA