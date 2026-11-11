ESO Sayman Üyesi Erdoğan, 2030 vizyonunda teknoloji ve yüksek katma değeri vurguladı - Son Dakika
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ESO Sayman Üyesi Erdoğan, 2030 vizyonunda teknoloji ve yüksek katma değeri vurguladı

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ESO Sayman Üyesi Erdoğan, 2030 vizyonunda teknoloji ve yüksek katma değeri vurguladı
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ESO Sayman Üyesi Erdoğan, Yapısal Reform Çalıştayı'nda Eskişehir sanayisinin yaklaşık 10 milyar dolarlık cirosu ve 5 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla Türkiye üretimine güç verdiğini söyledi. Erdoğan, 2030 vizyonunda teknoloji ve yüksek katma değerin merkezde olduğunu belirtti.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Güven Erdoğan, "ESO 2030 Vizyonumuzun merkezinde, teknoloji geliştiren, tasarım yapan ve dünyayla yarışan bir Eskişehir var" dedi.

TÜRKONFED, MARSİFED ve ESİAD iş birliğinde, Daha İyi Yargı Derneği'nin desteğiyle düzenlenen " Türkiye'nin Gücüne Eskişehir'in Katkısı" başlıklı Yapısal Reform Çalıştayı'na konuşmacı olarak katılan ESO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Güven Erdoğan, Eskişehir sanayisinin ekonomik gücüne ve gelecek vizyonuna dikkat çekerek yüksek katma değerli üretim, teknoloji ve nitelikli insan kaynağının önemini vurguladı. Erdoğan, Eskişehir'in güçlü sanayi altyapısı ve ihracat kapasitesiyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

"Eskişehir, Türkiye'nin üretimine güç veriyor"

Eskişehir sanayisinin ekonomik büyüklüğüne dikkat çeken Erdoğan, "Eskişehir, 1.800'ü aşkın sanayi kuruluşu, yaklaşık 10 milyar dolarlık cirosu, 5 milyar dolara yaklaşan ihracatı ve 100 bini aşan sanayi istihdamıyla Türkiye'nin üretimine güç veriyor. Havacılıktan makineye, beyaz eşyadan madenciliğe uzanan güçlü bir birikimimiz var" dedi.

"ESO 2030 vizyonumuzun merkezinde teknoloji ve yüksek katma değer var"

ESO'nun Model Fabrika, verimlilik, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanındaki çalışmalarına değinen Erdoğan, Odanın CACCI Büyük Oda Kategorisi'nde kazandığı dünya birinciliğinin bu çalışmaların uluslararası alandaki başarısını ortaya koyduğunu belirtti. Erdoğan, "ESO 2030 Vizyonumuzun merkezinde, teknoloji geliştiren, tasarım yapan ve dünyayla yarışan bir Eskişehir var. Üniversitelerimizdeki bilginin üretime, gençlerimizin hayallerinin gerçeğe dönüşmesini istiyoruz. Dijitalleşen, çevreye duyarlı, katma değeri yüksek bir sanayi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eskişehir'in geleceğini birlikte planlamalıyız"

Girişimcilerin finansmana, teknolojiye ve pazara erişiminin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Şehir Fonu ve üniversite-sanayi iş birlikleriyle yeni fikirlerin desteklenmesinin önemine işaret etti. Mesleki eğitim, dijital beceriler ve nitelikli iş gücünün sanayinin geleceğinde belirleyici olacağını ifade eden Erdoğan, sanayinin gelişimiyle birlikte ulaşım, lojistik, enerji, konut ve sosyal yaşam ihtiyaçlarının planlanması gerektiğini; yazılım, tasarım ve sektörlerin üretimle buluşturulmasının Eskişehir'e yeni fırsatlar sunacağını söyledi.

Erdoğan, konuşmasının sonunda çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür ederek ortak akılla yürütülecek çalışmaların Eskişehir'in ve Türkiye'nin kalkınmasına somut katkılar sağlaması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
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