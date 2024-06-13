Et ve Süt Kurumu: Etlerin analizleri yapılmadan parası ödenmiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Et ve Süt Kurumu: Etlerin analizleri yapılmadan parası ödenmiyor

Et ve Süt Kurumu, ithal edilen ve mikrobiyolojik analiz sonuçları salmonella pozitif olan bir parti etin imha edildiğini açıkladı. Kurum, sosyal medyada çıkan iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

13.06.2024 11:44
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Et ve Süt Kurumundan (ESK) yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya organlarında etlerin analizleri ve muayene kabulleri yapılmadan parasının peşin ödendiğine ilişkin iddiaların tamamı asılsızdır" denildi.

Et ve Süt Kurumu, ithal edilen ve mikrobiyolojik analiz sonuçları salmonella pozitif olan bir parti etin 11 Haziran 2024 tarihinde imha edildiğini bildirdi. ESK, muayene kabul işlemleri tamamlanmayan hiçbir ürünün parasının peşin ödenmediğini ve bu konuda çıkan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Kurumumuz tarafından ithal edilen ve mikrobiyolojik analiz sonuçları Salmonella pozitif olan bir parti et 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde 11 Haziran 2024 tarihinde imha edilmiştir. Kamu ihale mevzuatı hükümleri çerçevesinde Kurumumuz tarafından ithal edilen etlerin gıda güvenilirliği kapsamında, yurt içine girişlerinde Bakanlığımız tarafından kontrol muayenesi için numune alınmakta ve akredite laboratuvarda gerekli analizleri yapılmaktadır. 09 Mayıs 2024 tarihinde yapılan mikrobiyolojik analizlerde bir parti ette görülen hijyen standartlarına aykırı sonuçlar nedeniyle satın alma/muayene komisyonunca reddedilen etler, dondurularak yediemin deposunda kontrollü şekilde muhafaza altına alınmış ve yüklenici kesimhane firmasına ihtarname çekilmiştir. Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından yediemin deposunda kontrollü şekilde muhafaza altında tutulan bir parti etin imha süreci 11 Haziran 2024 tarihinde tamamlanmıştır. İmha işlemi Denizli Büyükşehir Belediyesine ait Katı Atık Bertaraf Tesislerinde Et ve Süt Kurumu, Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Gümrük Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile ilgili firma temsilcisi nezaretinde gerçekleştirilmiştir. Bazı sosyal medya organlarında etlerin analizleri ve muayene kabulleri yapılmadan yani mahreç ülkeden çıkmadan parasının peşin ödendiğine ilişkin iddiaların tamamı asılsızdır. Kurumumuzun tüm alımları kamu ihale kapsamında yapılmakta olup muayene kabul işlemleri tamamlanmayan hiçbir ürünün parası peşin ödenmemektedir. Kamu güvencesiyle yapılan et ve canlı hayvan ithalatının tüm süreçlerinde yüksek hijyen standartları titizlikle uygulanmaktadır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Et ve Süt Kurumu: Etlerin analizleri yapılmadan parası ödenmiyor - Son Dakika

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