Ethem Sancak'ın istifasını verdiği iddia edildi! - Son Dakika
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Ethem Sancak'ın istifasını verdiği iddia edildi!

01.04.2022 21:54

Geçtiğimiz günlerde "Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik" diyen iş insanı Ethem Sancak, AK Parti'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Sancak, "Ben Tayyip Erdoğan'ın neferiyim" açıklamasında bulundu. Ancak Sancak'ın AK Parti'ye istifasını verdiği iddia edildi.

İş insanı ve AK Parti üyesi Ethem Sancak, geçtiğimiz günlerde Marmara Üniversitesi'nde katıldığı bir konferansta, "Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. One minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik" ifadeleriyle büyük tepki çekmişti.

DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

Bu gelişme sonrası AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu, tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Ethem Sancak'ı İl Disiplin Kurulu'na sevk etti.

"ASLA BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİM"

Bu hamlenin ardından Sancak, Sözcü'den Fırat Fıstık'a konuştu. Sancak, "Yaptığım konuşmada söyleyeceğimi söyledim. 'Amerika AK Parti'yi kurdu, destekledi' diye asla öyle bir şey söylemedim. Öyle düşünmüyorum. Amerika'nın, NATO'nun 1950'den beri bizlere neler yaptığını, Menderes'e arka çıkıp sonra ona idama götürdüğünü… Süleyman Demirel'i 3 kere darbeyle gönderdiler. Tayyip Erdoğan halkın oyuyla seçilince içine sızmaya çalıştılar FETÖ'cülerle şununla bununla… Tayyip Erdoğan teslim olmayınca, bunlara cephe açınca 'van minüt' olayıyla başlayan, onu düşürebilmek için her türlü yolu denediklerini, en sonunda 15 Temmuz'da darbeyle öldürmeye kalktıklarını söyledim. Söylediklerim bunlar. Güvenlik ve NATO üzerine basına kapalı bir söyleşiydi." diye konuştu.

"PARTİDEN İHRAÇ EDEBİLİRLER"

Basın kapalı konuşmasının sızdırıldığını belirten Sancak, Disiplin Kurulu'na sevkinin bu konuşmayla ilgili olabileceğini, parti yönetiminden kendisine gerekçe söylenmediğini aktardı. Disiplin Kurulu'na sevkine itirazı olup olmayacağı sorulan Sancak, "Bu konuda benim bir hamlem olmayacak. Canları sağ olsun. Benim partizanlık, particilik gibi bir derdim yok. Ben Tayyip Erdoğan'ın neferiyim. Davasında dik durduğu sürece ben de ona neferlik yapmaya devam edeceğim. Partiden ihraç edebilirler ama vatandaşlıktan ihraç edemezler. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Tayyip Erdoğan'ın davasına ve yücelttiği bayrağa hizmet edeceğim neferi olarak" ifadelerini kullandı.

İSTİFA ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Bu gelişmelerden sonra Twitter hesabından açıklama yapan gazeteci Candaş Tolga Işık, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun'un Sancak'ın istifa dilekçesini verdiğini söylediğini iddia etti. Işık, "Az önce AK Parti İstanbul-Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun'la konuştum, 'Ethem Sancak bugün partiden istifa ettiğine dair dilekçesini bize ulaştırdı. Evrak tarafımızdan işleme kondu' dedi" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den ihracı istenen Ethem Sancak'ın istifasını verdiği iddia edildi
Ethem Sancak'tan ilk açıklama geldi: Bu konuda bir hamlem olmayacak, Tayyip Erdoğan'ın neferiyim
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Ethem Sancak'tan ilk açıklama geldi: Bu konuda bir hamlem olmayacak, Tayyip Erdoğan'ın neferiyim Ethem Sancak'tan ilk açıklama geldi: Bu konuda bir hamlem olmayacak, Tayyip Erdoğan'ın neferiyim AK Partili Ethem Sancak, 'Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik' sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi! AK Partili Ethem Sancak, 'Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik' sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!

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Son Dakika Ekonomi Ethem Sancak'ın istifasını verdiği iddia edildi! - Son Dakika


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