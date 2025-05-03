ETSO Nisan Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ETSO Nisan Meclis Toplantısı Yapıldı

ETSO Nisan Meclis Toplantısı Yapıldı

ETSO'nun Nisan ayı Meclis Toplantısı'nda bütçe raporları ve projeler görüşüldü.

03.05.2025 08:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) 2025 yılı Nisan ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında ETSO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, ETSO'nun Nisan ayı mizanı ve bütçe izleme raporu görüşülerek onaylandı. ETSO Meclis Başkanı Yılmaz'ın açılış konuşmasının ardından, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın, nisan ayı içerisindeki faaliyetler hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Özakalın, Erzurum'un ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projeler hakkında da değerlendirmelerde bulunarak şu başlıklara değindi: 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Programı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleştirilen TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı. ETSO Nisan ayı Yönetim Kurulu Toplantıları. Tarım Kredi Yem A.Ş.'nin ETSO'ya gerçekleştirdiği stratejik yatırım ziyareti. Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi toplantıları. TKDK'dan kaynaklanan haksız rekabet konusu. TÜSEKON Genel Başkanı Nusret Türker'in ETSO'ya ziyareti. TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Nisan ayı toplantısı. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) bilgilendirme semineri. Tarım ve Orman İl Müdürü Kenger'in ETSO'ya TDİ OSB ziyareti. ETSO'daki İİMEK 2025 Yılı 2. Olağan Toplantısı. TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen Doğu Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı. KUDAKAF'25 kapsamındaki faaliyetler. Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkan Yardımcısı Sayın Qurrat-ul-Ain ile yapılan görüşme. Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın DipuoLetsatsi Duba ile yapılan görüşmeler. Uluslararası Palandöken Ekonomi Forumu 2025 kapsamındaki faaliyetler. Dünya Odalar Federasyonu, TOBB Başkanımız RifatHisarcıklıoğlu, TESK Başkanımız Bendevi Palandöken ve KGF Başkanı Erdoğan Özegen'in ETSO'daüyelerimizle gerçekleştirdiği buluşma. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile yapılan yatırım ve iş birliği görüşmeleri

ETSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya da, Erzurum 2. OSB'deki son durum hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Karakaya, 2. OSB'de yer alan 63 firmanın 58'inin doğrudan Erzurum menşeli olduğunu, 3. etap tamamlandığında bölgede toplam 7 milyar TL'lik yatırım yapılacağını ve yaklaşık 8.000 kişilik istihdam sağlanacağını belirtti. Ayrıca, 2. OSB'nin uzun vadeli büyüme stratejileri hakkında da açıklamalarda bulundu.

TOBB Erzurum İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları ise yaptığı sunumda, Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) ile Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında sağlanan teşvik ve eğitimler hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın Nisan ayı Meclis Toplantısı, soru-cevap bölümü ve temennilerin ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Meclis Başkanı, Gökhan Yılmaz, Ekonomi, erzurum, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ETSO Nisan Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ninafuller:
    I can't wait to feel the way your touch sets my entire body on fire. Let's see if we can turn up the heat together, one slow tease at a time. f1nd me on ninafuller_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 19:52:48. #7.11#
SON DAKİKA: ETSO Nisan Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.