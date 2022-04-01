EÜAŞ tarafından uygulanacak aktif elektrik toptan satış tarifesi belirlendi - Son Dakika
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EÜAŞ tarafından uygulanacak aktif elektrik toptan satış tarifesi belirlendi

01.04.2022 07:01
EÜAŞ tarafından uygulanacak aktif elektrik toptan satış tarifesi belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik toptan satışında, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satış bedelinin, kilovatsaat başına 31,8592...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik toptan satışında, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satış bedelinin, kilovatsaat başına 31,8592 kuruş olmasına karar verildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, EÜAŞ tarafından 1 Nisan'dan itibaren uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış bedeli, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda kilovatsaat başına 31,8592 kuruş oldu. Bu bedelde, 1 Ocak'taki tarifeye göre değişikliğe gidilmedi.

Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda ise bu tutar kilovatsaat başına 200,0000 kuruş olarak uygulanacak. Söz konusu tutar, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere 135,0000 kuruş olarak belirlenmişti.

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Enerji, Ocak, Eüa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EÜAŞ tarafından uygulanacak aktif elektrik toptan satış tarifesi belirlendi - Son Dakika


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