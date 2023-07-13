Euro Rekor Kırdı! Euro Ne Kadar, 1 Euro Kaç TL? - Son Dakika
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Euro Rekor Kırdı! Euro Ne Kadar, 1 Euro Kaç TL?

13.07.2023 13:51

Euro bugün rekor kırdı. Euro/TL yüzde 0,2 artışla 29,1720'yi aştı. Euro 29 lirayı aşarak kendi rekorunu kırdı. Bugün Euro, 29 lirayı buldu. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 13 Temmuz 2023 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Detaylar haberimizdedir...

Euro bugün rekor kırdı. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 13 Temmuz 2023 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Euro/TL yüzde 0,2 artışla rekora doğru gidiyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 13 Temmuz 2023 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 13 Temmuz 2023 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Sabah saatlerinde 29 lirayı aşarak rekor kıran Euro, 29.21 lira seviyelerinde seyrediyor.

1 EURO KAÇ TL?

Euro/TL yüzde 0,2 artışla 29,1720'yi aştı.

EURO KAÇ TL?

Euro 29 lirayı aşarak kendi rekorunu kırmış oldu.

13 TEMMUZ 2023 EURO SATIŞ FİYATI

Bugün Euro, 29 lirayı buldu.

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 13 Temmuz 2023 Euro satış fiyatı!

DOLAR NE KADAR?

Güne yatay seyirle başlayan dolar 26,1560 seviyelerinden işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kazancıyla 34,1220'den satılıyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantısının ardından "şahin" adımlarına son verebileceği öngörülerinin güçlendiğini belirterek, bu durumun dolara olan talebi azalttığını ifade etti. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldığını anımsatan analistler, üst üste 12 ayda yavaşlama kaydeden yıllık enflasyonun Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini vurguladı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 102 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
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Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Euro Rekor Kırdı! Euro Ne Kadar, 1 Euro Kaç TL? - Son Dakika


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