Eurorepar Car Service 100'üncü şubesini Trabzon'da açtı

Stellantis çatısı altında yer alan her marka araca bakım ve onarım hizmet ağı Eurorepar Car Service, 100'üncü şubesini Best Garaj adı altında Trabzon'da açtı.

Stellantis açıklamasına göre, Eurorepar Car Service, her marka ve modelden araca araç üreticisi markaların tavsiyelerine uygun bir şekilde hizmet veriyor.

Bakım işlemlerinin doğru zamanda ve doğru şekilde yapılmasına özen gösteren bir anlayışla faaliyet gösteren Eurorepar Car Service, tüm Türkiye genelinde hizmet vermek hedefine hızla ilerlerken, 100'üncü şubesini Trabzon'da hizmete sundu.

Araç üreticisi markaların tavsiyelerine uygun hizmet veren Eurorepar Car Service'in 100'üncü şubesinin açılışına Stellantis Parça ve Servisler Genel Müdürü Mehmet Akın, Eurorepar Car Service Türkiye Bayi Geliştirme ve Operasyon Müdürü Sadık Sügün, Best Garaj ortakları Alper Kara ve Hasan Erdal Sevim ve eski Trabzonsporlu futbolcu İbrahima Yattara katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Parça ve Servisler Genel Müdürü Mehmet Akın, 100'üncü şubelerini Best Garaj olarak açtıklarını belirterek, "Eurorepar Car Service bugün dünyada 28 ülkede ve 6 bine yakın noktada faaliyet göstermekte.

Türkiye'de ise 50 ilde yer alıyoruz ve hedefimiz Eurorepar Car Service'i tüm Türkiye'ye yaymak. Hizmet teşkilatımıza dahil olduğu için Best Garaj ailesine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.???????