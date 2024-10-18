Ev Hanımından Uluslararası Başarı - Son Dakika
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Ekonomi

Ev Hanımından Uluslararası Başarı

Ev Hanımından Uluslararası Başarı

Dilek Çağlar, jüt ve tres iplerle ürettiği ürünleri yurt dışına satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

18.10.2024 10:38
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Dilek Çağlar, hobi olarak evinde jüt ve tres ipler ile yapmaya başladığı çanta, paspas, banyo setleri gibi çeşitli ürünlerini açtığı dükkanında ve sosyal medyada tanıtarak birçok ülkeye satış yapıyor.

Aile ekonomisine katkı sağlamak için evinde neler yapabileceği konusunda internette araştırma yaptığını belirten Dilek Çağlar, izlediği videolarda jüt ve tres ipler ile çeşitli ürünlerin yapılışını öğrendikten sonra evinde bu ürünleri yapmaya başladığını söyledi. Zamanla işlerinin büyüdüğünü söyleyen Çağlar, ürünlerini ilçede açtığı dükkanında ve sosyal medya üzerinden sattığını belirtti. Hedefinin ev hanımları iş imkanı sunmak olduğunu aktaran Dilek Çağlar, "Bir buçuk yıl öncesine kadar güvenlik şirketinde çalışıyordum. 3'üncü hamilelikten sonra evde kalmak zorunda oldum. Çocuklarla ilgilenirken eşime destek olmak amaçlı 'Ne yapabilirim' diye araştırırken bu işle karşılaştım. Bazı internet sitelerinde izlediğim videolarla işi ilerlettim. Çantalar, paspaslar, banyo setleri, Amerikan servisleri derken iş büyüdü. Daha da güzel yerlere geldi. Çevremden 'Bu iş olmaz, burada yapamazsın, ilçe olarak küçük satışların kısıtlı olur' gibi tepkilerle karşılaştım ama hepsini arkaya atmayı başardım. Şu an yurt dışına satışlarım mevcut. Almanya, İngiltere, Fransa, Mısır, Irak olmak üzere ülkelere ürün göndermiş bulunmaktayım. İşimi seviyorum. Hedefim ev kadınlarına destek olabilmek. Ev kadınların yaptığı ürünlerin burada satışını sağlamak. Makineler alıp onlara iş imkanı sunmak. Ev hanımlarına önerim var. Korkmasınlar. Herkes yapabilir. Yapabilirim demek çok önemli. Özgüvenleri yerinde olsun. Kadının değdiği her şey güzelleşir ve gelin herkes özgüveniyle bu dünyayı güzelleştirelim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ev Hanımından Uluslararası Başarı - Son Dakika

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