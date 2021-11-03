Ev ve banyo tekstili tasarım yarışmasında finalistler belli oldu

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından bu yıl birincisi düzenlenen DESIGN 1. Ev ve Banyo Tekstili Yarışması finalistlerinin tasarladığı ürünler sergilenmeye başlandı.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılışı yapılan sergide finale kalan 20 yarışmacının tasarladığı ev ve banyo tekstili ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yarışmanın Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde, geleceğin tasarımcılarını ev ve banyo tekstili sektörü ile buluşturmak üzere düzenlendiğini söyledi.

Memişoğlu, "Denizli ve Türkiye genelinde ev ve banyo tekstili sektörü ihracatını artırma, marka ve tasarım merkezi olma hedefinden yola çıkarak bu yarışmayı hayata geçirdik." dedi.

"Güzelleşme" temasıyla düzenlenen yarışmada öğrenci ve profesyonel kategorilerinde 3 tasarımcıya ödül verileceği açıklandı.