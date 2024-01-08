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Evergrande NEV'in Başkan Yardımcısı gözaltına alındı - Son Dakika
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Evergrande NEV'in Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Çin'in borç krizindeki inşaat ve emlak şirketi Evergrande'nin iştiraki elektrikli araç üreticisi Evergrande NEV'in Başkan Yardımcısı Liu Yongcuo gözaltına alındı. Şirketin hisseleri değer kaybetti ve elektrikli araç birimi borçların yeniden yapılandırılmasında kritik görülüyor. Evergrande'nin borç problemlerine ek olarak düzenleyici kurumlar ve adli makamlar tarafından soruşturulduğu biliniyor.

Evergrande NEV\'in Başkan Yardımcısı gözaltına alındı
08.01.2024 - 19:33,
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Çin'in borç krizindeki inşaat ve emlak şirketi Evergrande'nin iştiraki elektrikli araç üreticisi Evergrande NEV'in Başkan Yardımcısı Liu Yongcuo gözaltına alındı.

Şirket, hisselerinin işlem gördüğü Hong Kong Borsasına gönderdiği bilgi notunda, Liu'nun "yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu" şüphesiyle soruşturulduğunu bildirdi.

Açıklamanın ardından gün içinde yüzde 23'e kadar değer kaybeden şirketin hisseleri toparlanarak günü yüzde 6 düşüşle tamamladı.

İnşaat ve emlak hizmetlerinin ardından Evergrande'nin faaliyet gösterdiği üçüncü büyük iş kolu olan elektrikli araç birimi, grubun 300 milyar doları aşan borçlarının yeniden yapılandırılmasında varlık satışı açısından kritik görülüyordu.

Şirketin, Aralık 2023'te Dubai merkezli otomobil üreticisi NWTN'e 500 milyon dolarlık hisse satışında anlaşma sağlanamamıştı.

Evergrande, Çin'de gayrimenkul sektöründe düşüşle ortaya çıkan borç krizinin merkezinde yer alıyor.

Vadesi geldiği halde ödeyemediği dış borçları nedeniyle birkaç kez temerrüde düşen, alacaklıların açtığı çok sayıda davayla karşı karşıya bulunan şirket, borç problemlerine ek olarak düzenleyici kurumlar ve adli makamlar tarafından soruşturuluyor.

Grubun varlık yönetimi iştiraki Evergrande Finansal Varlık Yönetimi'nin, "gölge bankacılık" faaliyeti şüphesiyle soruşturulduğu iddia edilmişti. Şirketin, bireysel müşterilere sattığı menkul varlıklardan elde ettiği gelirleri, düzenlemelere aykırı olarak konut projelerinin finansmanında kullandığı ileri sürülmüştü.

Çin polisi, 18 Eylül 2023'de şirketin bazı çalışanlarının soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurmuştu.

Gözaltına alınanların kimliği açıklanmazken, ulusal basına sızan bilgilerde, aralarında Genel Müdür Du Liang ve Genel Müdür Yardımcısı Yao Bıncai'nin olduğu, yönetici düzeyinde 10'dan fazla kişinin "yasa dışı fon toplama" şüphesiyle soruşturulduğu iddia edilmişti.

Evergrande'nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yan, "yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu şüphesiyle" 27 Eylül 2023'te polis gözetimine alınmıştı.

Grubun eski Üst Yöneticisi (CEO) Şia Haycun ve eski Mali İşler Koordinatörü (CFO) Pan Darong'un da gözaltında tutulduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA
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