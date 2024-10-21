EY Türkiye, Kuzey Marmara Otoyolu Projesine Danışmanlık Sağladı

Ekonomi

Ernst & Young (EY) Türkiye, Ronesans Holding'in Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş- Başakşehir Projesine Sermaye ve Borç danışmanlığı hizmetleri sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EY Türkiye, Rönesans Holding'e Kuzey Marmara Otoyolu projesinde sermaye ve borç danışmanlığı hizmetleriyle danışmanlık sunarak projenin finansmanının sağlanması sürecinde yer aldı.

Türkiye'nin otoyol alanındaki en yüksek değere sahip yatırımlarından biri olan projeye, küresel ve yerel finans kuruluşlarının katkılarıyla, EY Sermaye ve Borç Danışmanlığı Ekibi proje finansmanı sağlanmasına destek verdi.

İstanbul'un Asya ve Avrupa yakaları arasında yeni bir koridor oluşturarak şehrin doğu-batı karayolu bağlantılarında katkı sağlayacak olan otoyol projesi, aynı zamanda şehir merkezinden İstanbul Havalimanı'na doğrudan erişim fırsatı sunacak.

Öte yandan, proje, sürdürülebilir altyapısıyla temiz enerji üreterek çevre için pozitif etki oluşturmasıyla da dikkati çekiyor.

Otoyol projesinin, 30 yıl boyunca 7,9 milyon ton sera gazı emisyonu tasarrufu sağlaması hedefleniyor.

Açıklamada Rönesans Holding tarafından gerçekleştirilen Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin finansal kapanış törenindeki konuşmasına yer verilen EY Sermaye ve Borç Danışmanlığı Lideri Orçun Makal, projenin finansman sürecinden danışman olarak yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Projenin hem İstanbul'da önemli bir bağlantı yolu oluşturmasıyla topluma yarar sağlarken hem de sürdürülebilir altyapısıyla çevreye de önemli faydaları olacağını vurgulayan Makal, "Proje finansmanının büyük bölümü uluslararası finansörlerden sağlanmış olup, bu bağlamda hem ülkemize hem de ekonomimize yabancı yatırımların getirilmesine destek sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlamlı projeye emek veren ve katkı sağlayan EY Sermaye ve Borç Danışmanlığı Ekibimize çok teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.