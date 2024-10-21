EY Türkiye, Kuzey Marmara Otoyolu Projesine Danışmanlık Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

EY Türkiye, Kuzey Marmara Otoyolu Projesine Danışmanlık Sağladı

EY Türkiye, Rönesans Holding'e Kuzey Marmara Otoyolu projesinde sermaye ve borç danışmanlığı sunuyor.

21.10.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ernst & Young (EY) Türkiye, Ronesans Holding'in Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş- Başakşehir Projesine Sermaye ve Borç danışmanlığı hizmetleri sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EY Türkiye, Rönesans Holding'e Kuzey Marmara Otoyolu projesinde sermaye ve borç danışmanlığı hizmetleriyle danışmanlık sunarak projenin finansmanının sağlanması sürecinde yer aldı.

Türkiye'nin otoyol alanındaki en yüksek değere sahip yatırımlarından biri olan projeye, küresel ve yerel finans kuruluşlarının katkılarıyla, EY Sermaye ve Borç Danışmanlığı Ekibi proje finansmanı sağlanmasına destek verdi.

İstanbul'un Asya ve Avrupa yakaları arasında yeni bir koridor oluşturarak şehrin doğu-batı karayolu bağlantılarında katkı sağlayacak olan otoyol projesi, aynı zamanda şehir merkezinden İstanbul Havalimanı'na doğrudan erişim fırsatı sunacak.

Öte yandan, proje, sürdürülebilir altyapısıyla temiz enerji üreterek çevre için pozitif etki oluşturmasıyla da dikkati çekiyor.

Otoyol projesinin, 30 yıl boyunca 7,9 milyon ton sera gazı emisyonu tasarrufu sağlaması hedefleniyor.

Açıklamada Rönesans Holding tarafından gerçekleştirilen Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin finansal kapanış törenindeki konuşmasına yer verilen EY Sermaye ve Borç Danışmanlığı Lideri Orçun Makal, projenin finansman sürecinden danışman olarak yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Projenin hem İstanbul'da önemli bir bağlantı yolu oluşturmasıyla topluma yarar sağlarken hem de sürdürülebilir altyapısıyla çevreye de önemli faydaları olacağını vurgulayan Makal, "Proje finansmanının büyük bölümü uluslararası finansörlerden sağlanmış olup, bu bağlamda hem ülkemize hem de ekonomimize yabancı yatırımların getirilmesine destek sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlamlı projeye emek veren ve katkı sağlayan EY Sermaye ve Borç Danışmanlığı Ekibimize çok teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Başakşehir, istanbul, Ekonomi, Marmara, Türkiye, Finans, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EY Türkiye, Kuzey Marmara Otoyolu Projesine Danışmanlık Sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
04:28 Beyoğlu’nda kahreden olay Anne ve bebeği evde ölü bulundu Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 18:47:46. #1.11#
SON DAKİKA: EY Türkiye, Kuzey Marmara Otoyolu Projesine Danışmanlık Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.