İşte eylül ayında en yüksek getiri sağlayan yatırım aracı - Son Dakika
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Ekonomi

İşte eylül ayında en yüksek getiri sağlayan yatırım aracı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayında külçe altın, aylık en yüksek reel getiriyi sağlarken, BIST 100 endeksi yatırımcısına kaybettirdi. Külçe altın, üç aylık değerlendirmede de en yüksek reel getiriyi sağladı.

08.10.2024 10:53
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayında aylık en yüksek reel getiriyi külçe altın sağladı. Üç aylık değerlendirmede; BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,67, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,83 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

TÜİK, eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını yayımladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiriyi, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,67, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,04 oranlarıyla külçe altın sağladı.

BIST 100 ENDEKSİ YÜZDE 4,30 ORANINDA KAYBETTİRDİ

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,90, Euro yüzde 0,63 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,50 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; dolar yüzde 0,25 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,32 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; euro yüzde 0,93, DİBS yüzde 1,06, dolar yüzde 1,80, ve BIST 100 endeksi yüzde 4,30 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

KÜLÇE ALTIN AKZANDIRDI, BORSA KAYBETTİRDİ

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,75 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,67, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,83 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Altı aylık değerlendirmeye göre mevduat faizi (brüt); Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,87, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,79 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,57, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,02 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,27 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, euro yüzde 1,62, mevduat faizi (brüt) yüzde 4,63, dolar yüzde 5,36, BIST 100 endeksi yüzde 9,14 ve DİBS yüzde 14,44 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 12,34, mevduat faizi (brüt) yüzde 15,03, dolar yüzde 15,68, BIST 100 endeksi yüzde 19,05 ve DİBS yüzde 23,77 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

İşte eylül ayında en yüksek getiri sağlayan yatırım aracı
Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Eylül, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşte eylül ayında en yüksek getiri sağlayan yatırım aracı - Son Dakika

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