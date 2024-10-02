Eylülde Dış Ticaret Açığı 5,1 Milyar Dolar

Ekonomi

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Eylülde, dış ticaret açığımız 5,1 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde de 5 milyar 95 milyon dolar dış ticaret açığı kaydedilmişti. Her 2 yılı kıyasladığımızda dış ticaret açığımızda çok sınırlı bir artış gerçekleşmiş" dedi. Bolat, dış ticaret açığının yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,5 azalışla 87,7 milyar dolardan 60,1 milyar dolara gerilediğini ve 27,6 milyar dolar azaldığını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı dış ticaret verilerini bugün Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Toplantıya, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de katıldı.

2024 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 1,8 oranında azalışla 22 milyar 7 milyon dolar, ithalat yüzde 1,4 oranında azalışla 27 milyar 129 milyon dolar oldu. 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde ise ihracat yüzde 3,2 oranında artışla 192 milyar 808 milyon dolar, ithalat yüzde 7,9 oranında azalışla 252 milyar 868 milyon dolar olarak gerçekleşti.

"Birinci çeyrekte yüzde 5,3 büyürken bu büyümenin 2,5 puan katkısı net ihracattan"

Bakan Bolat, eylül ayında dış ticarette dengelenmenin devam ettiğini belirterek, "Türkiye ekonomimiz, 2023 yılında yüzde 5,1 büyümüş ve kişi başına milli gelirimiz 13 bin 243 dolara yükselmişti. Birinci çeyrekte yüzde 5,3 büyürken, bu büyümenin 2,5 puan katkısı net ihracattan gelmektedir. İkinci çeyrekte yüzde 2,5 büyüdük. Onun da 1,3 puanı net ihracatın katkısından gelmektedir. Bu sağlıklı ve istikrarlı bir büyümenin formülüdür" dedi.

"İhracatımız eylül ayında yüzde 1,8 azalış ile 22 milyar dolar oldu"

Bolat, eylül ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin "Eylül ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azalış ile 22 milyar dolar oldu. Bunun en önemli sebebi takvim etkisi. Geçen yıl eylül ayında 5 cuma günü ihracatımız varken, bu yıl 5 pazar günü oldu. Bunun negatif takvim etkisi 1 milyar dolar. Bir pazar eksik olsaydı 600 milyon dolar ihracat artışı olacaktı. Son 14 ayın içinde 9 ay aylık ihracat rekorları kırdık. İthalatımızda da eylül ayında azalma trendi var. İthalat eylül ayında yüzde 1,4 azalarak 377,4 milyon dolar oldu" diye konuştu.

"İthalatta yaklaşık 6 milyar dolarlık azalma söz konusu"

Bolat, "İhracattaki 1,8'lik küçük artışın yanında ithalatımızda da eylül ayında yüzde 1,4'lük bir azalış söz konusu oldu. Yani her kesimde de yaklaşık 400 milyon dolar civarında bir azalış söz konusu oldu. Çeyreklik trend burada çok önemli. 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre ihracatta yüzde 4,4'lük artışımız var, bu 3 milyar dolarlık artışa tekabül ediyor. İthalatta da söz konusu dönemde yaklaşık 6 milyar dolarlık azalma söz konusu. Bu da yüzde 6,8'lik bir azalışa tekabül ediyor" ifadelerini kullandı.

"Dış ticaret açığı 5,1 milyar dolar"

Bakan Bolat, eylülde, dış ticaret açığının 5,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Geçen yılın aynı döneminde de 5 milyar 95 milyon dolar dış ticaret açığı kaydedilmişti. Her 2 yılı kıyasladığımızda dış ticaret açığımızda çok sınırlı bir artış gerçekleşmiş" dedi.

"Dış ticaret son 14 ayın 11'inde azaldı"

Dış ticaret açığının son 14 ayın 11'inde azaldığına dikkati çeken Bolat, açığın üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 17,4 milyar dolara gerilediğini, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise 8,5 yüzde puan artışla yüzde 79,2 seviyesine yükseldiğini açıkladı.

Bolat, eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 81,1 olarak kaydedildiğini anlatarak, şunları söyledi:

"2024'ün 9 ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 artışla 193 milyar dolar oldu. Böylece ilk 9 ayda mal ihracatında net 5,9 milyar dolar artış sağlandı. Bu dönemde ithalatta ise yaklaşık yüzde 8'lik azalışla 252,9 milyar dolara geriledi. Böylece ithalatımızda da net 21,6 milyar dolarlık azalış var."

"Dış ticaret açığı 9 ayda yüzde 31,5 azaldı"

Dış ticaret açığındaki gelişmelere de değinen Bolat, "Dış ticaret açığı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,5 azalışla 87,7 milyar dolardan 60,1 milyar dolara geriledi" dedi. Bolat, böylece 9 ayda dış ticaret açığının 27,6 milyar dolar azaldığını söyledi.

Bolat, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankasıyla çalışma yaptıklarını belirterek, "Birkaç güne kadar Eximbank ve reeskont kredileriyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız yeni açıklamalar yapacak. Gerek miktar artırımı gerekse de maliyet düşürme noktasında çalışmalar nihayete ermek üzere" dedi.