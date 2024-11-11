Eylülde İşsizlik Oranı Sabit Kaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Eylülde İşsizlik Oranı Sabit Kaldı

Eylülde İşsizlik Oranı Sabit Kaldı

Türkiye'de işsizlik oranı eylülde %8,6 seviyesinde sabit kaldı. İşsiz sayısı 3,1 milyon.

11.11.2024 10:47
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Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre değişim göstermedi ve yüzde 8,6 olarak kaydedildi. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 100 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, eylülde bir önceki aya kıyasla 35 bin kişi artarak 3 milyon 100 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,5 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 17,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 13,5, kadınlarda ise yüzde 24 olduğu hesaplandı.

TÜİK, bazı ayların verilerinde revizyona gitti.

Buna göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
202211,110,711,110,910,910,210,29,810,110,310,110,3
20239,610,010,110,19,69,39,39,29,18,69,08,8
20249,08,78,68,68,59,28,88,68,6

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(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eylülde İşsizlik Oranı Sabit Kaldı - Son Dakika

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