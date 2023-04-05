EYT'de büyük heyecan! İlk ödemeler yapılıyor - Son Dakika
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EYT'de büyük heyecan! İlk ödemeler yapılıyor

05.04.2023 17:46

Mart ayında binlerce kişinin gözü kulağı, EYT kapsamında emeklilik için başvuran ve maaş bağlama işlemi tamamlananlara ilk ödemelerin ne zaman yapılacağındaydı. Bugün aylıklar hesaplara yatırılmaya başlanırken, 250 binden fazla kişiye maaştan önce fark ödemeleri yapıldı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle 2 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolu göründü. Bu kapsamda çok sayıda EYT'li emeklilik için başvuru yaptı. Emeklilik başvurusunu mart ayı içinde yapanlar için ödemeler yapılmaya başlandı.

MAAŞTAN ÖNCE FARK ÖDEMESİ

Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar.

KAÇ KİŞİ YARARLANACAK

EYT kapsamında 1,6 milyon başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı. Bu kişiler fark ödemesi alabilecek.

SORGULAMA E-DEVLET'TEN

Ödemeler belirli bir hesaba yatmıyor. Emekliler kimlik numarasıyla başvurarak bu parayı alabilecekler. e-Devlet'te "diğer emeklilik işlemleri" bölümünden "emekli günlük ödeme kısmı" sorgulaması yapılarak adınıza ödeme yapılıp yapılmadığını görmek mümkün.

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Son Dakika Ekonomi EYT'de büyük heyecan! İlk ödemeler yapılıyor - Son Dakika


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