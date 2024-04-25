Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor

Geniş Video İzle

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele için yapılacak düzenlemelerle ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Taslak metinde para cezalarının 10 kat artırılması ve iş yeri kapatma gibi cezaların yer alması bekleniyor. Cezaların üst sınırı da 11 milyon liraya kadar yükseltilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da enflasyonla mücadele konusunda somut adımlar atılacağını belirtmişti.

25.04.2024 17:32  Güncelleme: 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artan enflasyon ve hayat pahalılığı Türkiye'nin bir numaralı gündemi olmayı sürdürürken Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Kısa süre içinde somut birtakım adımlarla enflasyonu da artıran bu fahiş fiyatlara karşı mücadelemiz kesinlikle gerçekleşecektir" diye konuşmuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yapılacak düzenlemelerle ilgili "Önümüzdeki yakın günlerde yeni düzenlemelerle bu konuda çok daha sıkı şekilde bir çalışma içinde yola devam edeceğiz" dedi. Çalışmalar kapsamında taslak metin hazırlanırken, para cezalarının ciddi oranda artırılması bekleniyor. Cezaların 10 kat artırılması beklenirken, iş yeri kapatma gibi cezalar da taslak metinde yer alıyor.

BAKAN BOLAT: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YENİ DÜZENLEMELERLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Meslek Kuruluşları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda 81 ilin esnaf birlikleri başkanlarıyla bir araya geldi.

Bolat, salgın, felaket ve savaş gibi durumlar ortaya çıktığında ekonomide fırsatçılık ve stokçuluk virüsünün hortladığını dile getirerek, bunlara karşı çok kararlı bir mücadele sergilediklerini söyledi. Bakanlık olarak güçlendirilmiş denetim ekipleriyle sürekli sahada çalıştıklarını ve bu hususta taviz vermeyeceklerini vurgulayan Bolat, "Fırsatçılara, stokçulara, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz. Önümüzdeki yakın günlerde yeni düzenlemelerle bu konuda çok daha sıkı şekilde bir çalışma içinde yola devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenleme! Cezası 10 katına çıkıyor

İŞTE MASADAKİ FORMÜLLER

Söz konusu düzenlemelerle ilgili Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ile mücadele yasası için çalışmalara bir süre önce başladı.

PARA CEZALARI 10 KAT ARTIRILACAK

Çalışmalar kapsamında taslak metin hazırlanırken, düzenleme önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak.

Kanun teklifinde para cezalarının ciddi oranda artırılması bekleniyor. Ayrıca işyerinin kapatılması dahil birçok ağır ceza yer alıyor. Bakanlığın taslak metninde üst limit 350 bin lira olan cezaların 10 kat artırılması bulunuyor.

Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenleme! Cezası 10 katına çıkıyor

CEZALARIN ÜST SINIRI 11 MİLYON LİRAYA KADAR YÜKSELTİLECEK

Cezaların alt ve üst limitleri yeniden belirlenecek. Kulis bilgilerine göre cezaların üst sınırı 2 milyon liradan 11 milyon liraya yükseltilecek. 10 günlük iş yeri kapatma cezası da teklifte yer alacak.

Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenleme! Cezası 10 katına çıkıyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyaretinden dönüş yolunda uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada konuya ilişkin değerlendirmede bulunmuştu.

Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Gerekli tedbirler için ilgili bakanlıklarımız şu anda çalışmalarını yapıyorlar. Kısa süre içinde somut birtakım adımlarla enflasyonu da artıran bu fahiş fiyatlara karşı mücadelemiz kesinlikle gerçekleşecektir. Ambalajların üzerine fiyatlarının yazılması konusu da düşünülebilir. Burada taviz veremeyiz, üzerine gideceğiz. Milletimizin fahiş fiyat yükünün altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek."

Ömer Bolat, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kemal Malkoç: Enflasyon 10 kat artmış siz kimi kandıyorsunuz. 14 1 Yanıtla
  • MEHMET GİRGİN GİRGİN: SİZ HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ EMİR ALDIKLARINIZ O MARKETLERİ KAPATTIRMAZ SİZLERE BOŞA LAF BUNLAR 13 1 Yanıtla
  • Seval İzmir: Bunlara bedel ödetmek istiyorsanız Öyle 10 katı falan saçma sapan yaptırımlar ile uğraşmayın.... Çünkü kimine ağır gelen ceza, kimine çerez parası gibi oluyor! Yapmanız gereken, ceza vereceğiniz işletmenin gelirine göre yaptırım uygulamalısınız ki, verdiğiniz ceza biraz ısırsın! 1 milyon kazanana 10 milyon 10 milyon kazanana 100 milyon ceza kesin ki, o işletme korksun. Yoksa 10 milyon kazanana 1 milyon ceza versen ne olur, vermesen ne. Buna bari kafanız bassın! 2 0 Yanıtla

17:36 Mahkemede Banu Parlak’la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi Mahkemede Banu Parlak'la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi
17:33 Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda Cezası 10 katına çıkıyor Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor
17:11 MHP’li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok MHP'li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok
14:59 CHP’den Kılıçdaroğlu’nun ’’Saray’’ paylaşımına yanıt var CHP'den Kılıçdaroğlu'nun ''Saray'' paylaşımına yanıt var
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
16:59 Arada uçurum var Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu Arada uçurum var! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu
15:48 Cuma namazında Atatürk’e hakaret eden kişiye hapis cezası Cuma namazında Atatürk'e hakaret eden kişiye hapis cezası
15:37 Muş Belediyesi’nin 890 milyon TL borç açıklaması tartışmalara neden oldu Muş Belediyesi'nin 890 milyon TL borç açıklaması tartışmalara neden oldu
15:26 Duruşma sonrasında olay çıktı Dilan Polat’ın yakını, Banu Parlak’a saldırdı Duruşma sonrasında olay çıktı! Dilan Polat'ın yakını, Banu Parlak'a saldırdı
14:51 Belediye personeli, 23 Nisan’da kutlamalarında çocuk tekmeledi Belediye personeli, 23 Nisan'da kutlamalarında çocuk tekmeledi
14:49 Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş’ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş'ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 18:03:05. #1.11#
SON DAKİKA: Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement