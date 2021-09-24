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Faiş fiyata sıkı denetim - Son Dakika

Faiş fiyata sıkı denetim

24.09.2021 11:43
Faiş fiyata sıkı denetim, System.String[]

Diyarbakır'ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, piyasa gözetim ve denetimi görev ve yetkileri kapsamında fahiş fiyat artışı ve etiket denetimlerinin ilçede hız kesmeden devam ettiğini belirterek, faiş fiyat uygulayan işletmelere göz açtırmayacaklarını söyledi.

Diyarbakır'ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, piyasa gözetim ve denetimi görev ve yetkileri kapsamında fahiş fiyat artışı ve etiket denetimlerinin ilçede hız kesmeden devam ettiğini belirterek, faiş fiyat uygulayan işletmelere göz açtırmayacaklarını söyledi.

Yenişehir Belediyesi Zabıta ekipleri sabahın erken saatlerinde temel gıda maddeleri satan iş yerleri ve market zincirlerine yönelik sıkı bir denetimden geçirdi. Başta temel gıda ürünleri olmak üzere çok sayıda kalem ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında uyum durumunu değerlendiren ekipler, yumurta, un, sıvı yağ, peynir, makarna, sebze ve meyve gibi temel gıda ürünleri ile temizlik maddelerinin fiyatlarını inceledi. Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakılırken, rastgele seçilen ürünler ise kasaya götürülerek fiyat karşılaştırılması yapıldı. Sabahın erken saatlerinde ilçede yapılan denetimlerle ilgili açıklama yapan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, ekiplerin etiketlerde yer alan bilgilerin doğruluğu ile etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında herhangi bir fark olup olmadığını kontrol ettiklerini belirterek, "Fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı durumun olması durumunda işletmelere idari yaptırım uygulamaktadırlar" dedi.

"Vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz"

Yenişehir ilçesinde rutin olarak yaptıkları denetimleri daha da sıklaştırdıklarını belirten Beşikci, "Denetimlerimiz aralıksız bir şekilde sürecektir. Asla vatandaşlarımızın mağdur edilmesine, fırsatçılara ve fahiş fiyat artışlarına izin vermeyeceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızdan böylesi bir durum ile karşılaşmaları halinde hiç vakit kaybetmeden, Yenişehir Belediyesine durumu bildirmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Faiş fiyata sıkı denetim
Faiş fiyata sıkı denetim
Faiş fiyata sıkı denetim
Faiş fiyata sıkı denetim

Diyarbakır, Yenişehir, Market, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Faiş fiyata sıkı denetim - Son Dakika Ekonomi


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