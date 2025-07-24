Faiz İndirimine Destek: Ekonomi Canlanacak

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararına ilişkin, "Hedefimiz enflasyonda da, faizde de tek haneyi görmek" dedi.

ATO Başkanı Yüksel Baran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Baran, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 43'e düşürme kararının ticaret ve yatırım umutlarını artırdığını belirterek, "Hepimizin bildiği gibi yüksek faiz oranları özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin krediye erişimini zorlaştırıyor. Finansmana erişimde güçlük yaşayan işletmelerimizin sermayeleri daralırken, yatırım planları da olumsuz etkileniyor. Özetle yüksek faiz, ekonominin bekleme düğmesine basıyor. Merkez Bankası'nın parasal gevşeme sürecinde temkinli, ancak büyümeyi destekleyen bir politika izleyerek, finansal ve fiyat istikrarını gözetmesini önemsiyoruz" dedi.

"Faiz indirimi, aynı zamanda iç piyasa dinamiklerini destekleyecek"

Baran, faiz indirimine ilişkin şunları kaydetti:

"Merkez Bankası'nın faiz indirimi yönünde adım atması, üretim kapasitesinin artırılmasına, ticaretin canlanmasına ve istihdamın güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Faiz indirimi, aynı zamanda iç piyasa dinamiklerini destekleyecek ve ekonomik güven ortamını daha da yükseltecektir. Faiz indiriminin devam etmesi ve enflasyonla mücadele süreci kararlılıkla devam ederken, üretimi destekleyecek, istihdamı artıracak ve yatırımı teşvik edecek adımların eş zamanlı atılması gerektiğine inanıyoruz. Faiz indirimini bankalarımızın da dikkate alarak, KOBİ'lerimiz başta olmak üzere işletmelerimizin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasını temenni ediyoruz." - ANKARA