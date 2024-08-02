FAO: Gıda fiyatları temmuzda sabit kaldı - Son Dakika
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Ekonomi

FAO: Gıda fiyatları temmuzda sabit kaldı

FAO'nun açıkladığı verilere göre, Küresel Gıda Fiyat Endeksi, tahıl fiyatlarındaki düşüşe rağmen bitkisel yağlar, şeker ve süt ürünleri fiyatlarındaki artış nedeniyle temmuzda da sabit kaldı. Tahıl fiyatlarındaki düşüş, bitkisel yağlar, şeker ve süt ürünleri fiyatlarındaki artışla dengelendi.

02.08.2024 16:31
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin, tahıl fiyatlarındaki düşüşe rağmen bitkisel yağlar, şeker ve süt ürünleri fiyatlarındaki artış nedeniyle haziranda olduğu gibi temmuzda da sabit kaldığını bildirdi.

FAO, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin temmuz ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre endeks, haziranda bir önceki aya göre değişmeyerek 120,8 puan değerinde kaldı.

Küresel gıda fiyatları yıllık bazda ise yüzde 3,1 düşerken, endeksin temmuzda sabit kalmasında tahıl fiyatlarındaki düşüşün bitkisel yağlar, şeker ve süt ürünleri fiyatlarındaki artışla dengelenmesi etkili oldu.

Tahıl Fiyat Endeksi, ana ihracatçı ülkelerdeki iyi hasat beklentileriyle temmuzda önceki aya göre yüzde 3,8 azaldı.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ise palmiye, soya ve ayçiçek yağlarındaki küresel fiyat artışıyla yükseldi. Buna göre, Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,4 yükseldi.

Şeker Fiyat Endeksi, Brezilya'daki beklenenden düşük üretime rağmen Hindistan ve Tayland'daki olumsuz hava koşullarının yarattığı etkinin hafiflemesiyle sadece yüzde 0,7 arttı.

Aynı dönemde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, süt tozu fiyatlarındaki düşüşlerin, tereyağı ve peynir fiyatlarındaki artışlarla dengelenmesi sayesinde temmuzda değişim göstermedi.

Et Fiyat Endeksi ise domuz fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen, kümes hayvanları, büyükbaş ve küçükbaş hayvan etlerinin uluslararası fiyatlarındaki artışlar nedeniyle yüzde 0,1 arttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi FAO: Gıda fiyatları temmuzda sabit kaldı - Son Dakika

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