Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen 2. Karadeniz Ordu Tarım, Hayvancılık ve Fındık Fuarı açıldı.

Fatsa ilçesindeki kapalı pazar alanında düzenlenen fuara, Ordu'nun yanı sıra farklı illerden çok sayıda firma ve sektör temsilcisi katıldı. Tarım, hayvancılık ve fındık sektörünün önemli temsilcilerini bir araya getiren fuarda toplam 110 stant ve 175 marka yer aldı.

Fuarın açılış programında konuşan Ordu Valisi Muammer Erol, fuarın hayırlı olması temennisinde bulunarak organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise tarım ve hayvancılık sektörünün bölge ekonomisi açısından önemine dikkat çekti.

Programda ayrıca kurum müdürleri ve ilgililer de söz alarak fuarın bölge ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti. Dört gün sürecek olan fuarın hem üreticilere hem de yatırımcılara önemli iş birliği fırsatları sunması bekleniyor.

Programa Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ile ilgililer katıldı. - ORDU