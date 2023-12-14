Fed\'in faiz kararı altın fiyatlarını hareketlendirdi

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed'in kararı sonrası altın yükselişe geçti. Sabah 09.00'da 1847 liradan işlem gören gram altın, saat 23.55'te 1883 liraya kadar yükseldi.
Fed, yılın son toplantısında, politika faizini 2001'den bu yana kaydedilen en yüksek aralıkta bırakarak yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Fed'in kararı sonrası altında hareketlenme yaşandı. Sabah 09.00'da 1847 liradan işlem gören gram altın, Fed'in kararı sonrası saat 23.55'te 1883 liraya kadar dayandı.
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