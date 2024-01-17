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New York Borsası, Fed Yetkilisinin Faiz İndirimleri Konusundaki Uyarıları Sonrası Düştü - Son Dakika
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New York Borsası, Fed Yetkilisinin Faiz İndirimleri Konusundaki Uyarıları Sonrası Düştü

New York borsası, bir ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisinin faiz indirimlerinde "dikkatli" hareket edilmesi ve "aceleye getirilmemesi" gerektiğini savunması sonrası günü düşüşle tamamladı. Fed'in para politikasını beklenenden daha yavaş gevşetebileceğine yönelik banka yetkililerinden gelen açıklamalar ve artan tahvil faizlerinin etkisiyle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

New York Borsası, Fed Yetkilisinin Faiz İndirimleri Konusundaki Uyarıları Sonrası Düştü
17.01.2024 - 00:45,
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New York borsası, bir ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisinin faiz indirimlerinde "dikkatli" hareket edilmesi ve "aceleye getirilmemesi" gerektiğini savunması sonrası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 230 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,62 azalışla 37.361,12 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,44 azalarak 4.762,85 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 azalışla 14.944,35 puana indi.

Fed'in para politikasını beklenenden daha yavaş gevşetebileceğine yönelik banka yetkililerinden gelen açıklamalar ve artan tahvil faizlerinin etkisiyle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonda devam eden düşüşlerin Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürmesine olanak sağlayacağını ancak bunun "dikkatli" şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

Faiz indirimlerinin zamanlaması ve 2024'teki sayısının gelen verilere bağlı olacağını vurgulayan Waller, "Faizleri düşürmeye başlamanın zamanı geldiğinde, metodik ve dikkatli şekilde düşürülebileceğine ve düşürülmesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Waller, veri eğilimlerinin sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin politika seyrindeki değişikliklerin "dikkatli şekilde ayarlanmasını ve aceleye getirilmemesini" gerektirdiğini belirterek, bu döngüde, ekonomik aktivite ile iş gücü piyasalarının iyi durumda olması ve enflasyonun kademeli olarak yüzde 2'ye inmesiyle, geçmişte olduğu kadar hızlı hareket etmek ya da hızlı indirime gitmek için bir neden göremediğini aktardı.

Fed yetkilisinin söz konusu açıklamalarının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 12 baz puan artarak yüzde 4,071'e yükseldi.

Kurumsal tarafta ise ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri de şirketin Çin'de iPhone indirimleri sunmasının ardından yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

ABD'li havacılık şirketi Boeing hisseleri de 737 Max 9 modeliyle ilgili soruşturmalar devam ederken Wells Fargo'nun şirketin notunu düşürmesinin ardından yüzde 8'e yakın düştü.

Düşük maliyetli iş modelini benimseyen Spirit Airlines'ın hisseleri ise ABD'de federal bir yargıcın tüketicilere zarar vereceği konusunda ABD Adalet Bakanlığıyla hemfikir olarak şirketin JetBlue Airways tarafından satın alınmasını engellemeye yönelik kararının ardından yüzde 47'nin üzerinde değer kaybetti.

ABD'nin büyük bankaları ise dördüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya devam ederken, Goldman Sachs'ın hisseleri bankanın geçen yılın son çeyreğinde net kar ve gelirinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası yatay bir seyir izledi. Morgan Stanley'nin hisseleri de aynı dönemde bankanın gelirinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen net karının azalmasıyla yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

Analistler, ABD'de çarşamba günü açıklanacak perakende satış verileri ile sanayi üretimi verilerinin piyasaların odağında olduğunu, söz konusu verilerin ABD'de tüketici harcamalarının soğuduğunu göstermesi halinde ekonomik büyümeye ilişkin endişeleri artırabileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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