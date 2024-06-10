Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi için teklifler verilebilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi için teklifler verilebilecek

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı\'nın özelleştirilmesi için teklifler verilebilecek

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi ihalesi için teklifler 25 Haziran saat 17.30'a kadar verilebilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, son teklif verme süresini 25 Haziran'a kadar uzattı. Teklifler, ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak ÖİB'ye elden teslim edilecek.

10.06.2024 15:15
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Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi ihalesi için teklifler 25 Haziran saat 17.30'a kadar verilebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan duyuruya göre, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi için daha önce 12 Haziran saat 17.30 olarak duyurulan son teklif verme süresi, 25 Haziran saat 17.30'a kadar uzatıldı.

???????Teklifler, ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, son teklif verme tarih ve saatine kadar ÖİB'ye elden teslim edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi için teklifler verilebilecek - Son Dakika

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