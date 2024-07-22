Fenerbahçe'nin Lugano maçı D-Smart'ta canlı yayınlanacak - Son Dakika
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Ekonomi

Fenerbahçe'nin Lugano maçı D-Smart'ta canlı yayınlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe'nin İsviçre temsilcisi Lugano'ya konuk olacağı maç, yarın D-Smart ile D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak. Yeni teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde Avrupa arenasında ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Lugano ile Thun Arena'da oynayacağı maçı Türkiye'de sadece D-Smart ve D-Smart GO'dan izleyebilecek. Maç öncesi ve sonrasında ise çeşitli programlarla maçla ilgili yorumlar ve değerlendirmeler yapılacak.

22.07.2024 10:29
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk ayağında Fenerbahçe'nin İsviçre temsilcisi Lugano'ya konuk olacağı maç, yarın D-Smart ile D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iki kez "Devler Ligi" şampiyonluğunu kazanan yeni teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho önderliğinde Fenerbahçe, Avrupa arenasında ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin Lugano ile Thun Arena'da oynayacağı sezonun ilk resmi maçı, yarın 21.30'da Türkiye'de sadece D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak yayınlanacak.

Maç yayını için hazırlıklarını tamamlayan yayıncı kuruluş, Aykut Aydın, Yağız Sabuncuoğlu ve Semih Sezerli'nin yorumcu olarak katılacağı "Maça Doğru" programıyla 20.00'da izleyicileri maça hazırlayacak.

Spor Smart'tan yayınlanacak özel yayında ise Damla Uğurtürk ve Sezer Afşar, statta canlı bağlantılar ve röportajlarla maç öncesi son durumu aktaracak. Maçın anlatımında ise mikrofon başında Alp Özgen ve Emre Özcan olacak. Karşılaşma sonrası Mourinho'nun açıklamaları ve futbolcuların değerlendirmeleri, "Maçın Ardından" programında ekrana gelecek.

Fenerbahçe tribünlerine seyirci alınmayacak

Organizasyona en son 2008-2009 sezonunda katılan Fenerbahçe, Porto ve İnter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan hocası Mourinho ile rakiplerini eleyerek Devler Ligi'ne katılmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertililer, Lugano'yu elemesi durumunda sırasıyla 3'üncü ön eleme ve play-off turunda maçlar oynayacak.

Fenerbahçe-Lugano eşleşmesinin rövanşı, 30 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fenerbahçe'nin Lugano maçı D-Smart'ta canlı yayınlanacak - Son Dakika

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