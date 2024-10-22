Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi Gerçekleşti

Fergana'da 30 ülkeden katılımcılarla 1. Yatırım ve Turizm Zirvesi düzenlendi.

22.10.2024 12:25
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Özbekistan'ın Fergana Bölgesi'nde, 16-19 Ekim 2024 tarihleri arasında, Fergana Valiliği ve Global Tourism Forum işbirliğiyle 1'inci Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi gerçekleştirildi.

Özbekistan'ın en büyük bölgesi konumundaki Fergana Vadisi son yıllarda tarım, sanayi ve kültürel yatırımları ile dünyaya açılmaya devam ediyor. Özbekistan'ın Fergana Bölgesi'nde, 16-19 Ekim 2024 tarihleri arasında, Fergana Valiliği ve Global Tourism Forum işbirliğiyle 1. Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi gerçekleştirildi. Fergana Bölgesi Valisi Hayrulla Bozorov'un himayelerinde, Kokand şehrinde bulunan Hudayar Han Sarayı'nda gerçekleşen zirveye, Türkiye dahil 30 ülkeden iş insanı, bürokrat, uzman, yatırımcı ve üretici katıldı. Yatırımcılar için gözde bir şehir olma yolunda ilerleyen Fergana, Bursa ile de kardeş şehirlerden biri olarak öne çıkıyor.

Fergana Vadisi, tarihsel olarak stratejik bir bölge olarak görülüyor. Bu nedenle siyasi yapısı oldukça karmaşık ve dinamik bir geçmişe sahip olan bölge, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan sınırları içinde yer alıyor.

İki yılda bir düzenlenen Atlas Festivali'ne 150 ülkeden ziyaretçi geliyor. Özbek milli kumaşı olarak da geçen atlas, ipek ve pamuk karışımından elde ediliyor. Rengarenk kumaşların yapımı el işçiliği ile yapılıyor ve bazı ipek türlerinde bir günde en fazla 1,5 metre üretim yapılabiliyor.

Renkleri, desenleri, kullanım alanları ile Özbekistan'ın zengin el sanatları geleneğini ve tarihini yansıtan Riştan seramikleri ise el isçiliğinin, ustalığının en güzel örnekleri olarak dikkat çekiyor. Çayın özellikle de yeşil çayın çokça tüketildiği coğrafyada çayın içildiği seramik kaplar, çaydanlık setleri, tabaklar, vazolar, süs eşyaları Riştan'daki atölyelerden Özbekistan'a ve dünyaya yayılıyor.

Üzüm yetiştiriciliği konusunda da iddialı olan Özbekistan'da 30'un üzerinde üzüm türü yetişiyor. Üzümler gerek suları sıkılarak gerek kurutularak tüketiliyor ve ihraç ediliyor. Bunun dışında pamuk, kavun, kayısı, nar, çilek, elma, armut, kiraz ve incir çeşitleri de bölgede bol miktarda yetişiyor. Özbekistan'ın diğer ayırt edici ürünlerinden birisi de Özbek pilavı olarak öne çıkıyor.

Seyid Muhammed Hudayar Han, genellikle Hudayar Han olarak bilinmektedir ve 1845 ile 1875 yılları arasında Kokand Hanlığı'na hükmetmiştir. Kokand, Özbekistan'ın Fergana Vadisi'nde yer alan tarihi bir şehir olarak dikkat çekiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Özbekistan, Ekonomi, Turizm, Tarım, Son Dakika

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