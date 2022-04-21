Feromon yayıcı tel desteğiyle çiftçiler daha çok kazanıyor - Son Dakika
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Feromon yayıcı tel desteğiyle çiftçiler daha çok kazanıyor

21.04.2022 13:24
Feromon yayıcı tel desteğiyle çiftçiler daha çok kazanıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2 yıl önce 220 dekar alanda destek vermeye başladığı zararlılara karşı biyoteknikle mücadele yöntemi bu yılla birlikte 4 ilçede toplamda 2 bin 640 dekara ulaştı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2 yıl önce 220 dekar alanda destek vermeye başladığı zararlılara karşı biyoteknikle mücadele yöntemi bu yılla birlikte 4 ilçede toplamda 2 bin 640 dekara ulaştı. Kimyasala göre ilaçlama maliyetini yüzde 50'den fazla azaltan feromon yayıcı tel ile çiftçiler daha fazla kazanırken, vatandaşlar daha sağlıklı ürün tüketiyor.

Kırsalda üretimi artırarak Denizlili üreticilerin kalkınmasını amaçlayan Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılında başlattığı, daha kaliteli ve sağlıklı ürün için haşerelere yönelik, kimyasal ilaçlamaya göre biyoteknikle mücadele yönteminin uygulanmasını desteklemesi projesi büyük bir başarıya imza attı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, elma üretiminde önemli kalite ve verim kayıplarına sebep olan elma iç kurduna karşı ilk kez Çivril ilçesinde biyoteknikle mücadele yöntemi uygulanmasını destekledi. Elma üretim üssü Çivril ilçesindeki 216 dekar alanda zararlı popülasyonla mücadele için 25 bin 200 adet feromon yayıcı tel dağıtıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında ise üzüm üretim üslerinden olan Buldan ilçesinin Doğanköy Mahallesi'ndeki 350 dekar alanda da benzer bir proje başlatarak 22 bin 500 adet feromon yayıcı tel desteğinde bulunuldu.

2022 yılında desteklenen alan 2 bin 070 dekara ulaştı

Zararlılara karşı mücadelede üreticilerin kimyasal ilaçlamaya göre maliyetini yüzde 50'den fazla azaltan projenin başarıyla uygulanması büyük ses getirdi. Bu yıl, Buldan ilçesinin Doğanköy Mahallesi'nde 1000 dekar bağ alanında, Sarayköy ilçesinin Tepeköy Mahallesi'nde 1000 dekarlık bağ alanında, Pamukkale ilçesinin Eldenizli Mahallesi'nde ise 70 dekarlık ayva bahçesinde olmak üzere 2022 yılında biyoteknikle mücadele yönteminin desteklendiği toplam alan 2 bin 70 dekara ulaştı. Sarayköy ilçesinin Tepeköy Mahallesi Muhtarı Fazıl Eroğlu Büyükşehir Belediyesinin mahallelerine yaptığı feromon yayıcı tel desteğinden övgüyle bahsederek, "Bunu sağlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a teşekkür ediyoruz. Yılda 8 kez ilaçladığımız alanı artık ilaçlamayacağız. Bu hem çiftçimizin cebine hem de tüketicimizin sağlığına faydası sağlayacak" dedi.

"Bu öncülük yapmaktır"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, feromon yayıcı tel desteğinin basit gibi görülse de kimyasal ilaçlamayı sıfıra yakın indirgediğine dikkati çekti. Kimyasal ilaçların büyük bir kısmının da yurt dışından geldiğini kaydeden Başkan Zolan, "Amacımız kimyasal ilaçlamaları minimuma, mümkünse sıfıra indirmek. Hem maddi anlamda çiftçilerimize destek olmak, hem de vatandaşlarımızın daha sağlıklı ürünlere ulaşmasını istiyoruz" dedi. Feromon yayıcı telin sadece koku yayarak zararlı haşerenin ürünlere gelmesine engel olduğunu açıklayan Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Projemiz başarılı oldu. Şimdi alanı genişletiyoruz. Çiftçilerimizden çok yoğun talep var. Üretim sizden, destek bizden diyoruz. Bu öncülük yapmaktır, farklı bir şeyi göstermektir. İnşallah bunlara devam edeceğiz"

Feromon yayıcı tel

Tarımda zararlılara karşı uygulanan feromon yayıcılar, insan sağlığının yanı sıra, çevre ve doğal dengeyi koruyan, uygulama etkinliği uzun süren, kullanıcı sağlığını tehdit etmeyen ve maliyet açısından da avantaj sağlayan bir biyoteknik mücadele olarak biliniyor. - DENİZLİ

Feromon yayıcı tel desteğiyle çiftçiler daha çok kazanıyor
Feromon yayıcı tel desteğiyle çiftçiler daha çok kazanıyor
Feromon yayıcı tel desteğiyle çiftçiler daha çok kazanıyor
Feromon yayıcı tel desteğiyle çiftçiler daha çok kazanıyor
Feromon yayıcı tel desteğiyle çiftçiler daha çok kazanıyor

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Sarayköy, Kimyasal, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Feromon yayıcı tel desteğiyle çiftçiler daha çok kazanıyor - Son Dakika


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