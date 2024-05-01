Muğla'nın Fethiye ilçesinde toplanan kuzugöbeği mantarı Avrupa'ya ihraç ediliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde toplanan kuzugöbeği mantarı Avrupa'ya ihraç ediliyor

Muğla\'nın Fethiye ilçesinde toplanan kuzugöbeği mantarı Avrupa\'ya ihraç ediliyor

Fethiye'nin yüksek kesimlerinde yetişen kuzugöbeği mantarı, Hasan Karabulut tarafından toplanarak Avrupa'ya ihraç ediliyor. Karabulut, soğuk hava zincirini koruyarak kuzugöbeklerini uçakla Avrupa'ya taşıyor. Bu yılki düşük verim nedeniyle 3 bin kilo ihracat gerçekleştirildiği belirtilirken, ihracatın Fethiye'nin tarım ve gıda sektöründeki potansiyelini ve küresel pazardaki yerini pekiştirdiği vurgulanıyor.

01.05.2024 14:52
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Muğla'nın Fethiye ilçesinin yüksek kesimlerinde zahmetle toplanan kuzugöbeği mantarı, yapılan ihracatla Avrupa'nın dört bir yanına ulaştırılıyor.

Fethiyeli çiftçilerden Hasan Karabulut, dağlık bölgelerde yetişen kuzugöbeği mantarlarını toplayarak, Avrupa'nın dört bir yanına ulaştırıyor. Fethiye'nin Üzümlü Mahallesi'nde her yıl düzenlenen Kuzu Göbeği Festivali'nin ardından, bölge çiftçilerinden Hasan Karabulut, aile şirketi aracılığıyla İngiltere, Almanya, Fransa ve İsviçre'ye kuzugöbeği mantarı ihracatını sürdürüyor. Fethiye ve Seydikemer ilçelerinin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı olan değerli mantar, Karabulut tarafından orman köylülerine toplatılıyor. Soğuk hava zincirini hiç aksatmadan, artı 5 derecede muhafaza edilerek uçakla Avrupa'ya ulaştırılan kuzugöbekleri, lezzetleriyle tanınan Türk mutfağının bir parçasını dünyaya taşıyor. Geçmiş yıllarda yıllık 7 ile 8 bin kilo arasında ihracat gerçekleştiren Karabulut, bu yılki düşük verim nedeniyle 3 bin kilo ihracat yapabildiklerini ifade ederken, ihracatın Fethiye'nin tarım ve gıda sektöründeki potansiyelini ve küresel pazardaki yerini pekiştirmekte önemli bir rol oynadığını vurguladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla'nın Fethiye ilçesinde toplanan kuzugöbeği mantarı Avrupa'ya ihraç ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'nın Fethiye ilçesinde toplanan kuzugöbeği mantarı Avrupa'ya ihraç ediliyor - Son Dakika
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