Muğla\'nın Fethiye ilçesinde toplanan kuzugöbeği mantarı Avrupa\'ya ihraç ediliyor

Ekonomi

Muğla'nın Fethiye ilçesinin yüksek kesimlerinde zahmetle toplanan kuzugöbeği mantarı, yapılan ihracatla Avrupa'nın dört bir yanına ulaştırılıyor.

Fethiyeli çiftçilerden Hasan Karabulut, dağlık bölgelerde yetişen kuzugöbeği mantarlarını toplayarak, Avrupa'nın dört bir yanına ulaştırıyor. Fethiye'nin Üzümlü Mahallesi'nde her yıl düzenlenen Kuzu Göbeği Festivali'nin ardından, bölge çiftçilerinden Hasan Karabulut, aile şirketi aracılığıyla İngiltere, Almanya, Fransa ve İsviçre'ye kuzugöbeği mantarı ihracatını sürdürüyor. Fethiye ve Seydikemer ilçelerinin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı olan değerli mantar, Karabulut tarafından orman köylülerine toplatılıyor. Soğuk hava zincirini hiç aksatmadan, artı 5 derecede muhafaza edilerek uçakla Avrupa'ya ulaştırılan kuzugöbekleri, lezzetleriyle tanınan Türk mutfağının bir parçasını dünyaya taşıyor. Geçmiş yıllarda yıllık 7 ile 8 bin kilo arasında ihracat gerçekleştiren Karabulut, bu yılki düşük verim nedeniyle 3 bin kilo ihracat yapabildiklerini ifade ederken, ihracatın Fethiye'nin tarım ve gıda sektöründeki potansiyelini ve küresel pazardaki yerini pekiştirmekte önemli bir rol oynadığını vurguladı. - MUĞLA