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Fiat Professional, Ducato ile Karavanist'teki yerini aldı - Son Dakika

Fiat Professional, Ducato ile Karavanist'teki yerini aldı

12.01.2022 11:39
Fiat Professional, Ducato ile Karavanist'teki yerini aldı

Fiat Professional, İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı'nda kullanıcılar ile karavan imalatçılarının en çok tercih ettiği modeli Ducato Van ve Ducato Şasi ile yerini aldı.

Fiat Professional, İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı'nda kullanıcılar ile karavan imalatçılarının en çok tercih ettiği modeli Ducato Van ve Ducato Şasi ile yerini aldı.

Şirket açıklamasına göre, Fiat Professional, doğada özgürce vakit geçirmek ve kamp yapmak isteyenleri, konforlu ve performanslı araçlarıyla 16 Ocak'ta sona erecek Karavanist ve Outdoorist fuarlarında buluşturuyor.

Fiat Professional, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarda karavan kullanıcılarının ve imalatçılarının en çok tercih ettiği modeli yeni Ducato'nun Van ve Şasi versiyonlarını sergiliyor. Fiat Professional ürün gamının hem hayatı hem de işleri kolaylaştıran modeli Ducato'nun Van gövde seçeneği, geniş hacmi sayesinde kolayca karavana dönüşebilen yapısıyla sunuluyor. Geçen yıl 40. yaşını kutlayan Ducato, kabin içinde sürücüsüne konfor sunarken, güvenlik ve sürüş destek sistemleriyle de öne çıkıyor. Ducato VAN, 15m3'lük ara bölmesiz alanıyla sürücü bölmesinde tekli ön yolcu koltuğu, ön yolcu hava yastığı, 9 ileri otomatik vites, deri direksiyon ve vites topuzu, direksiyondan kumanda sistemi sunuyor. Güncel teknolojilerle donatılan araçta ayrıca Acil Fren Destek Sistemi (Yaya ve Bisiklet Tespit), Trafik İşareti ve Uzun Far Tanıma Sistemi, Full LED ön farlar, Şerit Takip Sistemi, Yağmur ve Karanlık Sensörü, Adaptif Cruise Control Sistemi, Köşe Aydınlatmalı Sis Farları da yer alıyor.

Verimli motor, konfor, güvenlik ve teknolojiler sunan yenilenen Ducato Van ve Şasi Modelleri Fiat Professional'ın standında ziyaretçileri bekliyor. Yüksek güvenilirliğe sahip iki motor seçeneğiyle satışa sunulan Ducato'nun üçüncü nesil Multijet 140 HP'lik motoru 350 Nm tork, otomatik şanzımanla sunulan 160 HP'lik motor seçeneği ise 400 Nm tork üretiyor. Önceki nesillere oranla 25 kilogram daha hafif olan üçüncü nesil 2.2 litrelik Multijet motorlar aynı zamanda yüzde 7 yakıt tasarrufu da sağlıyor. Yenilen Fiat Ducato; tasarımsal farklılılarıyla da segmentinde ayrışıyor. Ducato'nun Full Led farları, yeni koyu gri ön ızgarası ve ızgara üzerine konumlandırılan yeni Fiat logosu, aracın hem teknolojik gelişimine vurgu yapıyor hem de görünümüne katkı sağlıyor.

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İstanbul, Ocak, Fiat, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fiat Professional, Ducato ile Karavanist'teki yerini aldı - Son Dakika Ekonomi


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