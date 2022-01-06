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Fiat, Türkiye pazarının üçüncü kez lideri oldu - Son Dakika

Fiat, Türkiye pazarının üçüncü kez lideri oldu

06.01.2022 11:32
Fiat, Türkiye pazarının üçüncü kez lideri oldu

Fiat, üçüncü kez toplam Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının lideri oldu.

Fiat, üçüncü kez toplam Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının lideri oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen, markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendiren ODD Satış ve İletişim Ödülleri 2021 Gladyatörleri'nde 5 kategoride ödüllendirilen Fiat, satış başarısının yanında "Dijital Autoshow Deneyimi ile Jüri Özel Ödülü"ne, Türkiye'deki en kapsamlı bağlanabilirlik teknolojisi olan Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasıyla da "Yılın Dijital Deneyim Uygulaması" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, 2021 yılını 121 bin 254 adet satış ve yüzde 16,4 pazar payı ile tamamladıklarını belirterek, başta Egea ailesi ile Doblo olmak üzere tüm Fiat modellerinin gördüğü yüksek talepten ve yarattığı memnuniyetten gurur duyduklarını bildirdi.

Aytaç, 2021'in, pandeminin yanında, otomotiv sektöründe yaşanan çip-yarı iletken malzeme teminleri ve bulunurluğun yarattığı sıkıntı ile anımsanacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Tüm dünya bu zorlu süreçten etkilendi ve etkiler halen devam ediyor. Ancak yaşanan zorluklara rağmen Fiat markası olarak üçüncü kez toplam pazarın lideriyiz. Fiat Egea, 2021 yılında toplam 71 bin adedin üzerinde satış başarısına imza attı ve lansmanından bugüne, 6 yıldır 'Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili' olmayı sürdürdü. Tofaş fabrikasında üretilen Egea ailesinin 2015 yılından bugüne kadar Türkiye pazarındaki satış adedi 345 bin adedi geçti. Pazarın önemli bölümünü oluşturan minivan sınıfında Doblo, 'yılın en çok tercih edilen hafif ticari aracı' olurken, Fiorino da başarılı performansını korudu."

737 bin 350 adetle kapanan pazarda, Türkiye'nin en çok tercih edilen markası olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aytaç, "Egea, 6 senedir 'iyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı' felsefesini koruyor. Bu yıl bizim için en önemli konu, Egea'nın yenilenmesi ve ailenin yeni üyesi Cross'u pazara sunmamızdı. Ailenin yeni üyesi Cross da Türk tüketicisi tarafından çok beğenildi ve pazarda 20 bin adede yaklaşan başarılı bir satış rakamına ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkemizde en kapsamlı bağlanabilirlik teknolojisini geniş kitlelere ulaştıran tek markayız"

Altan Aytaç, Fiat'ın, müşteri deneyimini sürekli geliştirerek farklı uygulama ve hizmetlerle de otomotiv sektörüne öncülük ettiğini, bu konuda önemli pay sahipleri olan Fiat bayilerinin, ilk günkü heyecan ve tutkuyla çalıştığını aktardı.

Aytaç, devreye aldıkları hizmetlerin en önemlilerinden biri olan ve törende "Yılın Dijital Deneyim Uygulaması" ödülüne layık görülen Fiat Yol Arkadaşım Connect ile ilgili, "Ülkemizde, Fiat Yol Arkadaşım Connect ile bağlanabilirlik teknolojisini geniş kitlelere ulaştıran tek markayız. Egea model ailesi, Doblo, Fiorino ve Ducato'da da sunduğumuz Connect ile teknolojiyi de geniş kitleler için ulaşılabilir kılıyoruz. Fiat Yol Arkadaşım Connect ile hem perakende hem filo şirketlerindeki müşterilerimize güvenlik, akıllı kasko gibi kapsamlı ve katma değerli hizmet sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fiat markasının 2022 yılında da Türkiye otomotiv pazarındaki iddiasını sürdüreceğini aktaran Aytaç, şunları kaydetti:

"Tofaş'ta geliştirilip üretilen Egea ve Doblo'nun yanında, ürün gamımızdaki tüm modeller, güçlü bayi teşkilatımız ve sürekli geliştirdiğimiz hizmetlerimizle tempomuzu yeni yılda da koruyacağız. Mart ayından itibaren satışına başlayacağımız Egea model ailesinin otomatik vitesli versiyonlarıyla da başarısını perçinleyeceğine inanıyoruz. Otomobil ile sürücüyü birbirine bağlayan teknolojimiz Fiat Yol Arkadaşım Connect'te de yeni hizmet ve fonksiyonları devreye alacağız ve toplam otomotiv pazarında olduğu gibi bağlanabilirlik teknolojilerinde de lider olmayı sürdüreceğiz."

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Otomobil, Tragger, Türkiye, Fiat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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