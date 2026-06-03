Fildişi Sahili\'nde Türk yatırımları artıyor

Batı Afrika'da siyasi istikrarı, güvenli iş ortamı ve hızlı ekonomik büyümesiyle öne çıkan Fildişi Sahili, son yıllarda Türk iş insanlarının yatırım için yöneldiği ülkeler arasında yer alıyor.

Bölgenin yükselen ekonomileri arasında başı çeken Fildişi Sahili, özellikle inşaat, enerji, tarım, gıda, tekstil, lojistik ve sanayi alanlarında Türk iş insanlarının ilgisini çekiyor.

Yaklaşık 100 Türk girişimcinin faaliyet gösterdiği ülkede iş insanları, yaklaşık 1,5 milyar doları bulan iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak için yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım, AA muhabirine, Türkiye ile Fildişi Sahili arasındaki ilişkilerin çok iyi bir konumda olduğunu belirtti.

Fildişi Sahili'ndeki üst düzey yetkililerin ilişkilerin seviyesini "mükemmel" olarak tanımladığını dile getiren Barım, iki ülke arasında sürekli karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Afrika'da olduğu gibi bu ülkede de büyük bir teveccüh olduğunu söyledi.

Siyasi ilişkilerde, tarımda, sağlıkta ve ticarette çok faal olduklarını, insani yardımlara da büyük önem verdiklerini ifade eden Barım, Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk Kızılay gibi çok sayıda kuruluşun bölgede yaptığı yardımlarla dikkati çektiğini vurguladı.

Ticaret hacmi yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin insani yardımlarla bölgede çok iyi tanındığını, halkın gönlünün bu tür organizasyonlarla kazanıldığını belirten Barım, şöyle konuştu:

"Siyasi ilişkilerimiz kendi içinde bir devinimle devam ediyor. Ticaretimiz fark yarattı. Ticaret hacmimiz ikiye katlandı, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık. Fildişi Sahili'yle bilgi paylaşımı, eğitim, askeri ilişkiler ve savunma sanayimizi ilgilendiren konularda iş birliği yapıyoruz. Yaklaşık 40 anlaşmamız var. Cumhurbaşkanımız ticaret hacmimiz için 1 milyar dolar hedef koymuştu. Biz bu hedefi 2025'te hem gerçekleştirdik hem de aştık. Yatırımlarımız da arttı. Burada daha çok büyük şirketlerimizin çimento ve hazır beton yatırımları bulunuyor. Limak, Sanko ve Oyak gibi şirketlerimizin önemli yatırımları var. Bunun dışında kakao işleme fabrikası kuruldu. En son bir kimya fabrikası da faaliyete geçti. İki yatırımımız daha buraya geldi."

İstişare grubuna özel Türkiye daveti

Ticaretin çeşitli heyetlerin Fildişi Sahili'ne gelişi, ihracatçı birliklerinin ilgisi ve özellikle fuarlar sayesinde artış gösterdiğine vurgu yapan Barım, "Bu yıl Abidjan'da her sektörden 12 fuar düzenliyoruz. Bundan memnunuz. Fildişi Sahili, 2026-2030 Kalkınma Planı'nı açıkladı. Planda yer alacak altyapı projelerinin ele alınacağı 8-9 Temmuz'da Abidjan'da yapılacak istişare grubuna Türk iş örgüt ve kuruluşları ile özel sektör yatırımcılarını da davet ediyorlar. Burası finansı çeken bir ülke. İstikrarı nedeniyle güvenilir bulunuyor. Son dönemde farklı yabancı ülkeler de yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye de iyi bir noktada. Bu ilgiyi sürdürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.