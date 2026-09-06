Filenin Sultanları İtalya'yı 3-2 Yenip Yine Avrupa Şampiyonu Oldu, Bakanlar Tebrik Etti - Son Dakika
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Filenin Sultanları İtalya'yı 3-2 Yenip Yine Avrupa Şampiyonu Oldu, Bakanlar Tebrik Etti

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Sanayi, Tarım, Ulaştırma ve Ticaret bakanları sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla takımı ve teknik heyeti tebrik etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan 'Filenin Sultanları'nı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da tarih yazan ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı ve teknik heyeti tebrik ettiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Avrupa'nın zirvesinde ay-yıldızlı bayrağın bulunduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı yenerek Avrupa'nın en büyüğü olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı yürekten kutluyorum. 'Filenin Sultanları', mücadeleleri, inançları ve azimleriyle bizlere büyük bir gurur yaşattı. Bu büyük başarıda emeği olan teknik ekibimizi ve tüm voleybol camiamızı gönülden tebrik ediyorum. Avrupa şampiyonluğu ülkemize hayırlı olsun."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da İtalya karşısında ortaya koydukları üstün mücadeleyle şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutlayarak, şunları kaydetti:

"Milletçe göğsümüzü kabartan bir zafere daha şahit olduk. Sahada gösterdikleri kararlılık ve takım ruhuyla bu sevinci bizlere yaşatan 'Filenin Sultanları'nı, teknik heyetimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu anlamlı şampiyonluk ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Filenin Sultanları İtalya'yı 3-2 Yenip Yine Avrupa Şampiyonu Oldu, Bakanlar Tebrik Etti - Son Dakika

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