Dünyanın gözü önünde Gazze'deki katliam ve soykırıma devam eden İsrail ve Siyonizm'le etkin mücadele biçimlerinden kabul edilen boykotu tekrar gündeme getirdi. Filistin İnsiyatifi, boykot ürünlerine ilişkin geniş kapsamlı bir katalog yayınladı.
İsrail, Gazze'de tarih kitaplarına kara bir leke olarak girecek katliamlarına devam ediyor. Yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 30 bin kişiden fazla Filistinli, İsrail soykırımında hayatını kaybetti. Son olarak, 1.5 milyon mülteciyi Gazze'nin güneyine sıkıştıran İsrail orada da katliamlarına devam ediyor. İsrail küresel desteğini gün geçtikçe kaybediyor. Tüm dünyada özellikle Müslüman ülkelerde İsrail ürünlerine boykotlar da gündemden düşmüyor. İsrail'in mübarek Ramazan ayında bile katliamlarına devam etmesi, Müslüman ülkelerdeki boykotları daha da güçlendirdi. Boykotu İsrail ve destekçilerine karşı etkili bir mücadele yöntemi olarak gören insanlar, en azından yapabilecekleri tek yardımla Filistinlilerin yanlarında olmak istiyor. Filistin İnsiyatifi, sosyal medya hesapları üzerinden yiyecek, içecek, kozmetik, kişisel bakım, temizlik ürünlerine ilişkin market ürünleri boykot listesi yayınladı. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Filistin İnsiyatifi, İsrail ürünlerine yönelik boykot listesi yayınladı - Son Dakika
Ramazan ayında denetimlerini arttıran Bursa İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ihlal tekerrürü tespit edilen 2 zincir market şubesinin 3 gün süre ile mühürlenerek faaliyetini durdurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun'un imkan ve kabiliyetleriyle Türk sanayisinin en hızlı gelişen şehirlerinden biri olabileceğini belirtti. Bakan Kacır, Samsun'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde şehirdeki projeleri inceledi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehir projelerini övdü.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, salgın, deprem ve dış gelişmelerin Türkiye'nin geçmiş 5 yılını etkilediğini belirterek, toparlanma ve ekonomik düzelme sürecine girildiğini söyledi. Tunç, enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesi ve vatandaşların alım gücünün artırılması gerektiğini vurguladı.
Kahramankazan Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle, kırsal kalkınmayı teşvik etmek ve yerel üreticilerin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 520 çiftçiye, kişi başı 125 kilogram yüzde elli hibe olmak üzere nohut tohumu dağıtıldı. Belediye Başkanı Serhat Oğuz, nohut dağıtım programında üretimin önemini vurgulayarak, tarımsal üretim noktasında belediyenin sürekli destek olmaya devam edeceğini belirtti.
Bosna Hersek'in Zenica kentindeki kömür madeninde çalışan işçilerin maaşlarının ödenmemesi üzerine, ülkenin farklı kentlerinden yüzlerce maden işçisi Saraybosna'da eylem yaptı. Maden işçileri, ailelerinin de katılacağı daha büyük bir eylem yapacaklarını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen bir programa katılarak yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada tohumculukta ilk 10 ülke arasında olduğunu belirtti. Yumaklı, Türkiye'nin tohumlarının yüzde 97'sini kendi topraklarında ürettiğini ve dünyanın 117 ülkesine tohum ihraç ettiğini söyledi. Ayrıca, Tosya'ya son 22 yılda yaklaşık 800 milyon liralık tarımsal destek ve yatırım yapıldığını ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay için hava yolu, kara yolu, demir yolu ve deniz yolu olmak üzere dört bir koldan çalıştıklarını söyledi.
Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, emeklilere devletin dini bayramlarda verdiği miktar kadar bayram ikramiyesi vereceklerini açıkladı. Ayrıca, belediye tarafından yapılan diğer yardımlar da duyuruldu.
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