Financial Times'ın en iyiler listesinde Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü'nden yükseliş

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü'nün yöneticilere yönelik programlarından biri olan Executive MBA (EMBA) programı, Financial Times'ın uluslararası Executive MBA programlarının değerlendirildiği sıralamada bu yıl 24 basamak birden yükselerek 31. sırada yer aldı.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki üniversiteler arasındaki birinciliğini koruyan Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, Financial Times'ın dikkate aldığı en önemli kriterlerden biri olan cinsiyet eşitliği alanında da yüzde 50'lik kadın öğretim üyesi oranıyla dünyada birinci sırada yer alan 3 üniversiteden biri oldu.

Financial Times sıralamasında 16 kriter dikkate alınıyor. Bu kriterler; mezunların kariyerlerindeki ilerleme, maaş artış oranları, öğretim üyeleri arasındaki cinsiyet dağılımının yanı sıra programın uluslararası denkliği ve öğretim üyelerinin saygın yayınlarda yer alan akademik çalışmalarının miktarı gibi unsurlarda yapılan değerlendirmelerle belirleniyor.

Kariyerde gerçekleşen sıçramaları ölçmek için yapılan değerlendirmelerde mezunlarının son 3 yılda yüzde 76'lık maaş artışı elde ettiği saptanan Koç Üniversitesi EMBA programı, Financial Times'ın en önemli kriterlerden biri olarak kabul ettiği bu alanda dünyada 9'uncu sıraya yükseldi.

"Eğitim kalitemizin dünya standartlarında olduğunun net bir göstergesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Akademik Direktörü Prof. Dr. Şuhnaz Yılmaz Özbağcı, Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü EMBA programının, dünyanın en seçkin eğitim kurumlarının yer aldığı Financial Times sıralamasında 31. sıraya yükselmesinin, bu programın üstün kalitesini ve uluslararası saygınlığını açıkça yansıttığını belirtti.

Türkiye'den ilk 100'e giren tek kurum olmalarının yanı sıra yüzde 50'ye ulaşan kadın öğretim üyesi oranıyla tüm dünyada bu kriterde 3 üniversiteyle birinciliği paylaşmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu aktaran Özbağcı, "Alanlarında dünyaca tanınmış akademisyenlerden oluşan öğretim üyesi kadromuzun, son derece seçkin ve yüksek motivasyona sahip öğrenci profilimizin, uluslararası tanınırlık ve akreditasyonlarımızın, iş dünyası ve üniversite iş birliği vurgumuzun ve sürdürülebilir bir gelecek için sosyal sorumluluk ilkesiyle çalışan liderler yetiştirme vizyonumuzun bu başarıda önemli katkısı bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Yönetici Direktörü Nida Bektaş ise İşletme Enstitüsü olarak misyonlarına paralel stratejik önem taşıyan Koç Üniversitesi EMBA programının dünya çapındaki büyük yükselişinden olağanüstü memnuniyet duyduklarını belirterek, "Sıralamada son yıllarda kazanılan ivme; mezunlarımızın iş dünyasının beklentilerini karşılayan yetkinliklerini geliştirmeleri, programdan kazanımlarını iş hayatlarına başarılı bir şekilde yansıtmaları ve kariyerlerinde bunun sonucu takip eden hızlı yükselişin sonucudur. Belirsizliğin arttığı, hem ders içerikleri hem de öğretim şekli açısından öğrenci ve öğretim üyelerinin beklentilerinin değiştiği bu ortamda, dünya devi okullar arasında kaydetmiş olduğumuz yükseliş eğitim kalitemizin dünya standartlarında olduğunun net bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

En az 7 yıl iş tecrübesi olan orta düzey yöneticilerin yönetim ve liderlik becerilerini artırarak kariyerlerinin üst seviyelerinde ihtiyaç duyacakları analitik temeli sağlayan Koç Üniversitesi Executive MBA programı 17 ay sürüyor. Öğrenciler, 17 ay süren ve özveri gerektiren Executive MBA programını tamamladıklarında Koç Üniversitesi mezun ağının ve uluslararası bir çevrenin de ayrılmaz bir parçası oluyor.

Executive MBA ve MBA programlarıyla Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, lisansüstü işletme eğitiminin önde gelen otoritesi "AMBA (The Association of MBAs)" akreditasyonuna sahip, Türkiye'deki tek kurum olma özelliği de taşıyor. Aynı zamanda AACSB akreditasyonu da bulunan Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, yenilenen EQUIS akreditasyonuyla birlikte Türkiye'nin "Triple Crown (Üçlü Akreditasyon)" unvanına sahip ilk ve tek akademik kuruluşu olma statüsünü koruyor.