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Finansal Okuryazarlık Derneği Başkanı Gençlere Önerilerde Bulundu - Son Dakika
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Finansal Okuryazarlık Derneği Başkanı Gençlere Önerilerde Bulundu

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği Başkanı Zekeriya Öztürk, gençlere harcama yapmadan önce 'İstek mi ihtiyaç mı?' sorusunu sormalarını önerdi. Ayrıca, bütçe yapma, birikim yapma, birikimi yatırıma yönlendirme, tasarruf etme ve sabırlı olma gibi konuları da vurguladı. Öztürk ayrıca, Türkiye'de hesap sahipliği oranının yüzde 74 olduğunu ancak kadınlarda bu oranın yüzde 63 olduğunu belirtti. Gençlerin finansal okuryazarlık düzeyinin düşük olduğunu ifade eden Öztürk, finansal bilginin davranışa dönüşmediği sürece etkili olmayacağını söyledi.

Finansal Okuryazarlık Derneği Başkanı Gençlere Önerilerde Bulundu
10.01.2024 - 10:02,
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Finansal okuryazarlık konusunda gençlere önerilerde bulunan Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği Başkanı Zekeriya Öztürk, harcama yapmadan önce "İstek mi ihtiyaç mı" sorusunu kendilerine sormalarını önererek "Bütçe yapmayı, birikim yapmayı, birikimi yatırıma yönlendirmeyi, tasarruf etmeyi ve sabırlı olmayı hiç unutmayın" dedi.

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Başkanı Zekeriya Öztürk, 10 yıldır FODER kurumsal üyesi olan Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Finansal Okuryazarlık Semineri'nde, Türkiye ve dünyanın finansal okuryazarlık durumuna ilişkin bilgiler verdi. Öğrencilerin yoğun olarak ilgi gösterdiği seminerde Öztürk, gençlere önerilerde de bulundu.

Dünya Bankası'nın verilerine göre, dünyada 2011 yılında kişisel hesap sahipliği oranı yüzde 51 iken bu oranın 2021'de yüzde 76'ya yükseldiğini belirten Öztürk, Türkiye'de hesap sahipliği oranının yüzde 74 olmasına karşın kadınlarda bu oranın yüzde 63 olduğuna dikkat çekti.

Bir özel bankanın Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'yla ilgili de bilgi veren Zekeriya Öztürk, "Araştırmanın II. Çeyrek Raporu'na göre 2023 yılında tasarruf yapanların oranı 2019'da yüzde 14 civarındayken 2023 yılında bu oran yüzde 25'e çıktı. Buna göre Türkiye'de 2023 yılında her 4 kişiden biri tasarruf yapmaya başladı" diye konuştu.

"BİLGİ DAVRANIŞA DÖNÜŞMELİ"

2018 yılında Bankalararası Kart Merkezi'nin gençlerin finansal tutum ve davranışlarına ilişkin bir araştırma yaptığını anımsatan Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu araştırmaya göre; gençlerin finansal kavramları bilme düzeyi yüzde 50'nin altında, finansal okuryazarlık oranı yüzde 64, her dört gençten birinin banka hesabı var ve her iki gençten biri para harcama ve para yönetiminde iyi olduğunu düşünüyor. Ancak gençlerin yüzde 83'ü harcama planı yapma alışkanlığına sahip değil. Finansal okuryazarlık kişinin para kullanma konusunda bilgi edinmesi, bu bilgiyle değerlendirme yapması ve etkili karar vermesi yetkinliğidir. Finansal bilgi ve değerlendirme davranışa dönüşmüyorsa etkili olmaz."

HAYAL VE HEDEF ARASINDAKİ TEK FARK PLANLAMA

"Harcama hızlı olurken birikim zaman alır" ifadelerini kullanan Öztürk, "Hedefinize ulaşmak için kendiniz ve geleceğinizle ilgili bir planınız olsun. Hedef ve hayal arasındaki tek fark planlamadır. Finansal davranış, bireyin finansal tutumunu eyleme geçirecek alışkanlıklar edinmesidir. Bu alışkanlıkları da, gelir-gider takibi, borç yönetimi, örneğin kredi kartının son ödeme tarihinin takibi, alışverişlerde fiyat kontrolü, yatırım var ise getirisi ve risk takibi, bireysel emeklilik için yatırım şeklinde özetleyebiliriz" dedi.

Gençlerin harcama yapmadan önce 'istek mi ihtiyaç mı' sorusunu kendilerine sormaları gerektiğine işaret eden Öztürk, "Bütçe yapmayı, birikim yapmayı, birikimi yatırıma yönlendirmeyi, tasarruf etmeyi ve sabırlı olmayı hiç unutmayın" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Yeditepe Üniversitesi, Dünya Bankası, Türkiye, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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