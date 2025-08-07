Finansal Okuryazarlık İçin İşbirliği - Son Dakika
Finansal Okuryazarlık İçin İşbirliği

07.08.2025 09:22
SPK ve Türkiye Noterler Birliği, finansal okuryazarlığı yaygınlaştırmak için protokol imzaladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, ? Türkiye Noterler Birliği ile imzaladıkları işbirliği protokolüne ilişkin, "Noterlerimizin finansal okuryazarlık konusundaki katkıları çarpan etkisi yaratarak yaygın ve sürdürülebilir bir finansal farkındalığa öncülük edecektir." dedi.

SPK ile Türkiye Noterler Birliği arasındaki Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü'nün imza töreni, Birlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

SPK Başkanı Gönül, yaptığı konuşmada, protokolün, iki kurum arasında bir mutabakat olmasının ötesinde, toplumsal dönüşümün önemli bir adımı olduğunu söyledi.

Finansal okuryazarlığın, ülkenin ekonomik istikrarını güçlendiren temel taşlardan biri olduğuna işaret eden Gönül, "Günümüzde finansal bilgiye erişim kolaylaşmış olsa da bu bilginin doğru anlaşılması ve uygulanması için hala bir rehberliğe ihtiyaç duyulduğu kanaatindeyiz. Bu konudaki farkındalık, en önemli gündem maddelerimizden birisidir. Bu çerçevede Türkiye Noterler Birliği ile gerçekleştireceğimiz bu işbirliğinin, finansal bilincin toplumun her katmanına yayılmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Gönül, noterlerin vatandaşlarla temas halinde önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini belirterek, "Bu bağlamda noterlerimizin finansal okuryazarlık konusundaki katkıları çarpan etkisi yaratarak yaygın ve sürdürülebilir bir finansal farkındalığa öncülük edecektir." ifadesini kullandı.

SPK'ye OECD'de delegasyon başkanlığı görevi

Türkiye'de 22 Mayıs'ın "Finansal Okuryazarlık Günü" ilan edildiğini anımsatan Gönül, bu alandaki çalışmalarına daha hızlı şekilde devam edeceklerini dile getirdi.

Gönül, SPK olarak yurt içinde ve dışında birçok yeni projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fransa başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkeleriyle pek çok projemizi başlattık. Kurul olarak OECD'de finansal tüketicinin korunması, eğitimi ve kapsayıcılığı alanındaki çalışma grubunun delegasyon başkanlığını da üstlenmiş bulunuyoruz. Finansal okuryazarlık alanındaki koordinasyon görevimizi müteakip üstlendiğimiz bu görevler, bizi bu yolda daha da motive etti. SPK olarak bizler, uzun süredir yürüttüğümüz bilinçlendirme kampanyalarıyla, özellikle gençlerimizin, kadınlarımızın ve çalışan kesimin finansal dünyada daha güçlü adımlar atabilmesi için çalışıyoruz. Bu protokol, çabalarımızı daha geniş tabana yayma imkanı sunacak, noterlerimiz aracılığıyla milyonlarca vatandaşımıza erişim gücümüzü pekiştirecek."

"Ülkemizdeki finansal okuryazarlık düzeyinin daha da gelişeceğini umuyoruz"

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Ahmet Alıcı da SPK'nin ülkedeki finansal okuryazarlık seviyesinin artırılmasına yönelik bir platform oluşturduğuna işaret ederek, protokolün konusunu bu alandaki kurumlar arası işbirliği çalışmalarının oluşturduğunu söyledi.

Birlik olarak finansal okuryazarlık konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlamak için çalıştıklarına dikkati çeken Alıcı, şunları kaydetti:

"Protokolle Birliğimiz, noterlerimiz, noter odalarımız ve noterlik personelimize yönelik eğitimler planlanacak, seminerler düzenlenecek, böylelikle profesyonel anlamda bilgilendirmeler yapılacak. Yatırımların bilgiye ve analize dayanması gerektiği tartışmasızdır. Bu kapsamda amacı toplumun ve bireyin finansal refahını artırmak olan, toplumun her kesimini yatırım yaparken doğru yönlendirecek, riskleri minimize edebilmeyi, risk yönetebilme becerisini öğretebilecek finansal okuryazarlık eğitiminin oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Birlik olarak söz konusu eğitimi teşvik edecek çalışmalar içinde yer almanın gerekliliğine inanıyoruz. Temel hedefi, toplumun çeşitli kademelerine eğitim ve gelişim fırsatları sağlayarak yaşam kalitelerini artırmak olan bu projeyle ülkemizdeki finansal okuryazarlık düzeyinin daha da gelişeceğini umuyoruz."

Konuşmaların ardından Gönül ve Alıcı, işbirliği protokolüne imza attı.

Kaynak: AA

