Finansal Okuryazarlık Seferberliği Konya\'da

Ekonomi

Konya'da Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başlatılan Finansal Okuryazarlık Türkiye Seferberliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Ticaret Odası iş birliğinde 'Finansal Okuryazarlık Türkiye Seferberliği Konya 2024 Buluşmaları' programı düzenlendi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonunda gerçekleşen programda konuşan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, "Günümüz dünyasında, ekonomik dengeler hızla değişmektedir. Teknolojinin hayatımızdaki etkisi arttıkça, bireylerin finansal okuryazarlığı daha da kritik hale gelmektedir. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in de vurguladığı gibi, Türkiye'nin finansal okuryazarlık oranı, gelişmiş ülkelere kıyasla daha düşük seviyelerde bulunmaktadır. Ancak bu tabloyu değiştirmek elimizde. Bu seferberlik, bireylerin ve işletmelerin finansal bilgiye erişimini artıracak ve bilinçli ekonomik kararlar alabilmelerini sağlayacaktır. Finansal okuryazarlığın sağlayacağı tasarruf bilinci, aile ekonomilerinden ülke ekonomisine kadar tüm yapıları güçlendirecektir. Ayrıca, doğru finansal kararlar, kriz ve zorluk yaşadığımız süreçlerde dayanıklılığı artıracaktır. Bu açıdan finansal okuryazarlık konusunda atacağımız her adım, ülkemizin daha sağlam bir ekonomik yapıya kavuşmasını sağlayacaktır" dedi.

Sermaye Kurulu Başkanı İbrahim Ömür Gönül ise, "Finansal okuryazarlığın gelişmesi bizim için piyasaların sağlıklı işlemesini ve daha güvenilir, daha bilinçli yatırım yapılmasını önünü açacağını düşünüyoruz. Önce eğitimini aldığımız sermaye piyasaları ile birlikte finansal okuryazarlığımızla birlikte biz doğru kararlar vererek doğru yatırımlar yapmak zorundayız. Ne kadar erken yatırıma başlarsak, ne kadar erken tasarruflara başlarsak bu bizim geleceğimiz için sadece şahsi geleceğimiz için değil, ülkemizin geleceği için de oldukça kıymetli bir birikim olacaktır" şeklinde konuştu.

Program konuşmaların ardından soru cevap bölümüyle son buldu. - KONYA