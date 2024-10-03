Finansal Piyasalarda Uyum Zorunluluğu - Son Dakika
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Ekonomi

Finansal Piyasalarda Uyum Zorunluluğu

Finansal Piyasalarda Uyum Zorunluluğu

UASA Genel Sekreteri Tarif, finansal piyasalarda başarı için takas işlemleri ve uyumun önemine değindi.

03.10.2024 20:16
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Arap Menkul Kıymet Otoriteleri Birliği (UASA) Genel Sekreteri Jalil Tarif, finansal piyasalarda başarıyı sağlamak için takas işlemlerini de güvenli bir şekilde gerçekleştirip yeni enstrümanların devreye alınması gerektiğini belirterek, "Prensip olarak uyumlaştırmanın bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Eğer hukuki mevzuatı uyumlaştırırsak veya kuralları ve düzenlemeleri uyumlaştırırsak çok büyük bir katkı sağlayacaktır." dedi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu AECSD & AMEDA İstanbul Zirvesi 2024, Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) ev sahipliğinde İstanbul Finans Merkezi'nde oturumlarla devam ediyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Yardımcısı ve MKK Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Güngör'ün moderatörlüğünde "Sırada ne var? Yeni araçlar ve yeni hizmetler" başlıklı oturum düzenlendi.

Arap Menkul Kıymet Otoriteleri Birliği (UASA) Genel Sekreteri Jalil Tarif, oturumda yaptığı konuşmada, finansal piyasaların istikrarının önemine işaret ederek, bunun için çatışmaların ortadan kalkması gerektiğine dikkati çekti.

Tarif, finansal piyasalarda başarıyı sağlamak için takas işlemlerini de güvenli bir şekilde gerçekleştirip yeni enstrümanların devreye alınması gerektiğini belirterek, "Prensip olarak uyumlaştırmanın bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Eğer hukuki mevzuatı uyumlaştırırsak veya kuralları ve düzenlemeleri uyumlaştırırsak çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Özellikle yatırımın korunmasını bir taraftan temin ederken diğer taraftan da piyasanın likiditesini etkileyecek." dedi.

Uyumlu bölgesel mali altyapıların olmasının önemine dikkati çeken Tarif, "Bu, maliyetin azaltılmasını sağlayacaktır. Bizim temel hedeflerimiz ülkelerin sermaye piyasası kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesi." diye konuştu.

"Takas bankalarının gerçek dünyada rolü ve önemi artıyor"

Misyon Bank Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Önder Halisdemir de düzenleyici kuruluşların varlıkların izlenmesi ve raporlanması ve işlem raporları konusunda her adımda tokenizasyonun sorumluluğunu üstlenir hale geldiklerini, bunun da yatırımcılara çok daha fazla katkı verdiğini ifade etti.

Halisdemir, Takas bankalarının gerçek dünyada rolü ve öneminin arttığını belirterek, "Misyon Bank olarak biz böylesi bir dönemde ortaya çıktık. Takas bankacılığı ve operasyonumuzun merkezinde dijital varlıklar yer alıyor. Türkiye'de yürüttüğümüz AR-GE çalışmalarıyla önde gelen üniversitelerimizden olan İTÜ ve diğer blok zincir teknoloji tedarikçileriyle çalışıyoruz. Sadece takas hizmetleriyle kendimizi sınırlamıyoruz. Aynı zamanda tokenizasyonu finansmanın geleceği olarak görüyoruz."

"Finansal okul yazarlığının artırılması adına çalışmalar yapıyoruz"

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Elif Gönençer de piyasa oyuncuları ile düzenleyici kurum ve kuruluşları bir araya getirme gibi bir fırsatı değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Gönençer, uluslararası düzenlemeleri takip etmek ve yine uluslararası arenadaki işbirlikleri geliştirmek için çalıştaylar ve konferanslar düzenlediklerini dile getirerek, "Halk içinde finansal okul yazarlığının artırılması adına çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Rusya Ulusal Uzlaştırma Deposu İcra Kurulu Üyesi Denis Buryakov da artık sermaye piyasaları ve borsalara gerçek kişilerin geldiğini ifade ederek, "Bunlar kendi çıkarlarını, menfaatlerini almak için geliyor. Bu da bambaşka bir yaklaşımı gerektiriyor. Bu yaklaşımı sunabilmek için yeni teknolojileri sunmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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