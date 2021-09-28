Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, "Ülkemizin özellikle altyapı yatırımları için ihtiyaç duyduğu uzun vadeli kaynakları uygun vade ile sağlayacak potansiyelimiz var." dedi.

Benli, Finansın Geleceği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, TSB olarak finans sektörünün gücüne güç katacak potansiyellerini, Türkiye ekonomisine katma değer sağlama hedefleri doğrultusunda ortaya koymaya ve birlikte güçlü bir gelecek tasarlamaya hazır olduklarını belirtti.

Sektöre genel olarak bakıldığında dikkatlerini çeken ilk şeyin yatırımcı ilgisinin devam etmesi olduğuna işaret eden Benli, bugün itibarıyla aktif şirket sayısının 65 olduğunu bildirdi. Benli, son 3 yıla bakıldığında 8 yeni şirket kurulduğunu, birleşme ve satın almaların devam ettiğini bildirdi.

Türkiye'de sigorta sektörünün, 2020 yılında aktif toplamını 300 milyar TL sınırının üzerine taşımayı başardığını ifade eden Benli, şunları kaydetti:

"2 yıl üst üste yüzde 30'un üzerinde büyüyen sektörde yine son 2 yılda bu ortalamanın üzerinde büyüyen kanal, hayat ve emeklilik branşı oldu. Bu dönemde sigorta şirketleri yüzde 24, hayat ve emeklilik şirketleri yüzde 33, reasürans şirketleri ise yüzde 39 büyüdü. Prim üretimine baktığımızda 2020 yılını 82,6 milyar TL ile kapattık. 2021 yılı ağustos ayı itibarıyla 62,4 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdik. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1'lik bir artış anlamına geliyor. BES'te toplam katılımcı sayısı 13 milyona, toplam fon büyüklüğü de 190,1 milyar TL'ye ulaştı. Sektörümüzde tazminat miktarı her geçen gün artıyor. 2020 yılında üstlenilen tazminat yüzde 11,3 artışla 44 milyar TL'ye ulaştı."

BES ve OKS fonlarının ortalama getirilerine bakıldığında TÜFE'nin üzerinde bir getiri sağladığını vurgulayan Benli, "Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, BES ve OKS'de son 10 yıllık ortalamada TÜFE'nin 14,4 puan, 5 yıllık ortalamada 30,6 puan ve 2020 yılında 9,1 puan üstünde bir getiri sağlandığı görülmektedir. Sözleşme başına ortalama fon büyüklüğü de 19 bin TL'nin üzerine çıktı." dedi.

Benli, Türkiye'de sigorta penetrasyonunun düşük olduğunu ve ülkenin bu konuda hak etmediği bir noktada bulunduğunu belirterek, burada önemli bir potansiyel olduğunu gördüklerini dile getirdi.

Sektörün Türkiye'nin uzun vadeli kaynak ihtiyacının karşılanmasında önemli roller üstlenebileceğini aktaran Benli, "Ülkemizin politika belgelerinde de banka dışı finans sektörünün geliştirilmesi hedefleri bulunuyor ve burada sigorta sektörüne büyük görevler düşüyor. Birlik olarak biz de adımlarımızı; fırsatları doğru değerlendirme hedefiyle, kamu otoritesi ve sektörümüz arasındaki etkin iletişim ve sinerjiyi güçlendirecek projelerle atıyoruz." diye konuştu.

Benli, Türkiye'nin özellikle altyapı yatırımları için ihtiyaç duyduğu uzun vadeli kaynakları uygun vade ile sağlayacak potansiyellerinin bulunduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını ile birlikte risk algısının yükselmesi ve kişilerde sağlık bilincinin artması sebebiyle başta tamamlayıcı sağlık sigortası olmak üzere sağlık sigortalısı sayısında önemli artış yaşandığını kaydeden Benli, "Uzaktan çalışma modelleri siber saldırı risklerini beraberinde getirdiğinden siber sigortalarda artış bekliyoruz." dedi.

"Araç ve yedek parça maliyet artışları oto sigortalarında maliyetleri artırdı"

Atilla Benli, oto sigortalarına bakıldığında, salgının başında kaza frekansının düştüğünü ancak normalleşmeyle beraber hasarlarda artış meydana geldiğini, yeni araç ve yedek parça tedarik sürecindeki küresel aksamaların fiyatları yükselttiğini söyledi.

Benli, parça tedarik sürecindeki aksaklığın onarım sürelerini ve ikame araç talebini artırdığını, araç ve yedek parça maliyet artışlarının da oto sigortalarında maliyetleri yükselttiğini kaydetti.

Benli, son dönemde yaşanan doğal afetlerin sigortacılık sektörünün Türkiye'de kritik öneme sahip olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Sigortacılık sektörü olarak güçlü hedefleri bulunduğunu aktaran Benli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oto sigortaları tarafında kişi temelli poliçe sistemine geçiş, telematik kullanımı ile sürüş davranışlarının takibi, doğrudan tazmin sisteminin iyileştirilmesi, trafik ve kasko sigortalarında bütünleşik kasko ürünlerinin sunulması hedeflerimiz arasında yer alıyor. Sağlık sigortalarında teletıp altyapılarının hayata geçirilmesi için düzenlemelerin yapılması, sağlık sigortaları için vergi teşviki dahil teşvik sisteminin geliştirilmesi, kamu hastaneleriyle tamamlayıcı ve özel sağlık sigortalarıyla entegrasyonu ve e-nabız doğrulama yapısı kurulması hedeflerimiz arasında yer alıyor. Teminat mektubu ile kefalet senedi, işlevleri açısından benzer nitelikte ürünlerdir. Bu ürünlere ilişkin farklı mevzuatlardaki farklı düzenlemelerin yeknesak hale getirilerek banka ve sigorta sektörü arasında haksız rekabet ortamının giderilmesini hedefliyoruz.

Kefalet senetlerinin e-imza ile düzenlenmesinin sağlanması için gerekli mevzuat değişikliğinin hayata geçirilmesi gerekmekte. Aksi durumda sigorta şirketlerinin sistemin dışında kalması söz konusu olabilecektir. Menkul kıymetleştirme işlemlerinde sektöre risk analizi ve hizmetlerinin sağlanması için bankalar ve diğer paydaşlar ortaklığında Finansal Sigortalar Risk Merkezi (FSRM) şirketi kurularak merkezi veri sistemi aracılığıyla sigorta risk analizleri gerçekleştirilmelidir. Sigorta şirketlerinin de kefalet sigortası ürününü nakdi kredi olarak sunması planlanmakta olup bu kapsamda, sigorta şirketlerinin ve bankaların paylaşımlı risk modeli ile ilerlemesi önerilmektedir. Bu sayede bankaların sermayesinin ciddi oranda rahatlayacağı öngörülmektedir."

BES'in geliştirilmesi için hedefler

TSB Başkanı Benli, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin geliştirilmesi için şu önerilerde bulundu:

"18 yaş altına düzenlenen sözleşmelerde devlet katkısı hak edişlerinde değişiklik ve erken emeklilik imkanlarının sağlanması, 18 yaş altında sisteme girenlere birikimlerini eğitim için kullanabilmesi, bütünleşik paket ile BES birikimlerinin artırılması, BES birikimlerinin farklı yatırım araçlarına yönlendirilmesi, emeklilik şirketlerinin yatırım danışmanlığı yapabilmesi, BES birikimlerinin acil nakit ihtiyaçlarında teminat gösterilerek uygun maliyetli kredi imkanı sağlanması."

Kredi bağlantısız hayat ürünleri pazarının geliştirilmesi gerektiğini belirten Benli, "Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik; hayat sigortaları branşında birikimli hayat sigortası ürünleri, prim iadeli gibi ürünlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak için bazı kanuni düzenlemelerin revize edilmesi, düzenlemelerin hayat sigortaları tekniğine uygun olarak değiştirilmesi ve risk ürünleri dışındaki hayat sigortalarının da geliştirilmesi için vergi teşviklerinde değişiklik yapılmasını arzu ediyoruz." dedi.