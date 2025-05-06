Fındık Bahçelerinde Don Zararları İncelendi - Son Dakika
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Ekonomi

Fındık Bahçelerinde Don Zararları İncelendi

Fındık Bahçelerinde Don Zararları İncelendi

TZOB Başkanı Bayraktar, Ordu'da zirai don nedeniyle zarar gören fındık bahçelerini inceledi.

06.05.2025 14:34
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ordu'da zirai don nedeniyle zarar gören fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Altınordu ilçesine bağlı Gökömer Mahallesi'nde bahçe ziyareti gerçekleştiren Bayraktar, çiftçilerin taleplerini dinledi.

Bayraktar, gazetecilere, 11 Nisan'da kar ve devamında oluşan zirai donun fındık bahçelerine zarar verdiğini söyledi.

Yüksek rakımdaki bahçelerde yüzde 70 ile yüzde 100'e varan zararın söz konusu olduğunu belirten Bayraktar, fındıkta oluşan zarar dolayısıyla çok üzüldüklerini ifade etti.

Fındığın, hem üretim hem de ihracat olarak dünyada rakipsiz bir ürün olduğunun altını çizen Bayraktar, fındığın Türkiye'ye aynı zamanda önemli oranda döviz kazandırdığını kaydetti.

Bayraktar, fındık hasat döneminde yaşanan zirai don nedeniyle tahminlerin altında bir üretim beklediklerine işaret ederek, bu durumun yeni ihracat gelirlerini de bir miktar aşağı çekebileceğini bildirdi.

Fındığın, Karadeniz ekonomisi için önemini vurgulayan Bayraktar, "Fındık varsa hayat vardır ve göç yoktur. Fındık yoksa bu bölgede hayat yoktur ve göç vardır. Bu gerçeği kabul etmemiz lazım." dedi.

Üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Bayraktar, üreticilerin yeniden bahçelerine bakım yapabilmeleri ve üretimi sürdürebilmeleri için devletten birtakım beklentilerinin olduğunu dile getirdi.

Bayraktar, bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan çalışmaları olumlu karşıladıklarının altını çizdi.

Üreticilerin bankalara olan borçlarının yapılandırılmasını talep eden Bayraktar, "Bahçelerde oluşan zarar üreticilerimizi çaresiz bırakmıştır. Üreticilerimizin kamu bankalarına ile tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının yapılandırılmasını talep ediyoruz. Üreticilerimiz, yapılandırma çağrısına karşılık bulmak istiyor." diye konuştu.

Bayraktar, bahçelerini sigorta yaptıran çiftçilerin mağdur olmaması için TARSİM yetkililerinin doğru tespit yapması çağrısında da bulundu.

Kaynak: AA

Şemsi Bayraktar, İhracat, Ekonomi, Üretim, Finans, Güncel, Tarım, Bahçe, ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındık Bahçelerinde Don Zararları İncelendi - Son Dakika

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