Fındık İhracatında Rekor Gelir

Türkiye, yılın ilk 6 ayında fındık ihracatından 1,4 milyar doları aşkın gelir elde etti.

???????Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-30 Haziran 2026 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 106 bin 53 ton fındık satıldığı, karşılığında 1 milyar 434 milyon 593 bin dolar girdi sağlandığı belirtildi.

Geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 141 bin 339 ton fındık ihracatından ise 1 milyar 169 milyon 532 bin dolar gelir elde edildiği kaydedildi.