Fındık Tezgahları 200 TL\'den Satışa Sunuldu

Ordulu üreticiler, Karadeniz Sahil Yolu kenarlarında kurdukları tezgahlarda yaş fındığın kilogramını 200 liradan satışa sunmaya başladı.

Ordu'da sahil kesimlerinde fındık hasat sezonu yaklaştı. Tezgah üzerine dalından topladıkları yaş fındığı koyan üreticiler, genellikle gurbetçiler ve turistlere satış yapıyor. Günlük ortalama 20 kilo satış yaptıklarını söyleyen üreticiler, zirai don nedeniyle fındığın az olduğunu, satışların geçen yıllara göre düşük olduğunu belirterek, gün boyunca satış için beklediklerini belirttiler. Üreticiler ayrıca yaş fındığın kilogramını 150-200 liradan sattıklarını da kaydetti.

"Bu bizim için hobi ama talep yüksek"

Yol kenarında fındık satışı yapan Coşkun Çarkçı, "Bu bizim için daha çok bir hobi, boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz. Genellikle tatil bölgesinden dönenler alıyorlar. Kilogram fiyatını 150-200 TL arasında satıyoruz. Bu yıl zirai don nedeniyle fındık az ama talep var. Şu anda sezonun başı, ilerleyen günlerde daha da iyi olacaktır. Günlük bazen 10, bazen 20 kilogram sattığımız oluyor. Sabah saatlerinde gelip akşam saatlerine kadar buralardayız" dedi.

Antalya'dan gelen Mehmet Aydın, tatilin ardından memleketlerine dönüş yolculuğunda taze fındık aldıklarını söyledi. Aydın, Antalya'daki dost ve akrabalarına da hediye etmek adına fındık aldıklarını kaydetti.

Giresun'dan İstanbul'a giden Hüseyin Aksüt, sürekli olarak fındık tüketmeye çalıştıklarını kaydetti. Aksüt, taze fındık satın almak için mola verdiklerini de söyledi. - ORDU