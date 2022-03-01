Fındık üreticilerine "bahçelerde gübrelemeyi ihmal etmeyin" uyarısı - Son Dakika

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkan Yardımcısı Dursun Oğuz Gürsoy, üreticilere fındığın verim ve kalitesini artıran gübreleri kullanmaları çağrısında bulundu.

Gürsoy, AA muhabirine, fındık bahçelerinde gübrelemenin bugünlerde başladığını söyledi.

Gübre atılmayan bahçede verimin çok ciddi düşüş gösterebileceğine dikkati çeken Gürsoy, "Özellikle engebeli arazilerde verim yüzde 100 düşüyor. Orta ve yüksek kesimlerde bir metre toprak tabakasında yetişen fındık bahçeleri var. Buralarda fındık ağaçları toprak içerisindeki besini çok kısa zamanda tüketiyor. Dolayısıyla bu bahçelere besin değeri katmazsanız verim düşüyor." dedi.

Gürsoy, özellikle kış uykusundan uyanan fındık dallarının gübreye ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Üreticilerimiz kimyasal gübre kullanamıyorsa mutlaka hayvan gübresini tercih etsin. Gübre kullanımı hem üretici hem de ülke açısından son derece önem arz ediyor." ifadesini kullandı.