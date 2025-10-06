Fındıkla Araç Satışı İlgi Çekti - Son Dakika
Ekonomi

Fındıkla Araç Satışı İlgi Çekti

Fındıkla Araç Satışı İlgi Çekti
06.10.2025 14:49  Güncelleme: 16:32
Samsun'da Aydın Özkurt, arabasını '10 çuval fındığa' satma yöntemiyle dikkatleri çekti.

Çarşamba ilçesinde yaşan Aydın Özkurt, modelini yükseltmek için satmak istediği arabasını sosyal medya üzerinde ilginç bir şekilde paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Satılığa çıkardığı arabasının üzerine kartona "10 çuval fındığa araba" yazarak görenlerin dikkatini çekerek tebessüm ettirdi. Özkurt, fındığı 50 randıman gelen ve ortalama 10 çuval fındık karşılığında aracını takas etmek istediğini belirterek dikkatleri üzerine çekti.

10 çuval fındığa Alman arabası! İlana mesaj yağdı

"10 ÇUVAL FINIĞA AUDİ"

Sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Aydın Özkurt, "Fındık fiyatlarının yükselmesiyle beraber 230 bin TL eden 50 randıman gelen, yaklaşık on çuval fındığa karşılık aracımı satılığa çıkardım. Direkt para olarak söylediğimde insanların fazla dikkatini çekmiyor. 10 çuval fındık olarak söyleyince her gelen resmini çekiyor, arayıp soruyor. Daha dikkat çekici olduğu için bu şekilde yaptım. Bir haftadır arabamda bu yazı var. Sosyal medyada çok fazla mesaj var. Tofaş fiyatına Audi marka arabamı satıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

6.10.2025 16:34:44
Fındıkla Araç Satışı İlgi Çekti
