Fırat EDAŞ'tan 2024 Yılına Enerji Yatırımları - Son Dakika
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Ekonomi

Fırat EDAŞ'tan 2024 Yılına Enerji Yatırımları

Fırat EDAŞ\'tan 2024 Yılına Enerji Yatırımları

Fırat EDAŞ, 2024'te 1 milyon aboneye enerji altyapısı sunarak deprem sonrası bölgeyi güçlendiriyor.

03.03.2025 10:24
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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (Fırat EDAŞ), hizmet verdiği Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli'de kesintisiz enerji sağlamak amacıyla 2024 yılında önemli yatırımlara imza attı. Yapılan çalışmalarla 1 milyonu aşkın aboneye modern, güvenli ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı sunuldu.

Şirket, 2024 yılı boyunca dört ilde toplam 1 milyon 112 bin metrelik yeni dağıtım şebekesi kurarak enerji iletim kapasitesini artırdı. Ayrıca, enerji hatlarının güvenliğini sağlamak amacıyla 149 bin metrelik enerji dağıtım kablosu yer altına alındı. Şebeke güçlendirme çalışmaları kapsamında toplam 86 yeni trafo devreye alınırken, mevcut 16 bin 680 trafo ve dağıtım merkezi bakımdan geçirildi. Fırat EDAŞ'ın bölgedeki yatırımları ve yapılan çalışmalar enerji arz güvenliğini sağlamak açısından kritik önem taşıyor.

Deprem bölgesinde enerji altyapısı yeniden inşa ediliyor

Özellikle deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde olan Malatya'da, elektrik şebekesi büyük ölçüde yenilendi. Şehirde 32 bin 702 yeni abone elektrik bağlantısına kavuşurken, toplamda 132 milyon liralık bakım yatırımı gerçekleştirildi. Şirket yetkilileri, "Deprem sonrası şehirde yaşamın normale dönmesi için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Enerji altyapısının güçlendirilmesi, şehrin yeniden inşası açısından hayati önem taşıyor" dedi.

Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de de şebeke yatırımları hız kesmeden devam etti. 2024 yılı boyunca toplam 55 binden fazla yeni abonenin enerji ihtiyacı karşılandı. Şirket, sürdürülebilir enerji çözümleriyle bölge halkına daha güvenilir ve modern bir altyapı sunmayı hedefliyor.

2025'te hedef daha güçlü bir enerji altyapısı

Fırat EDAŞ yetkilileri, 2025 yılında da yatırımların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Yenilikçi projeler ve ileri teknoloji kullanımıyla bölgenin enerji altyapısının daha güvenli hale getirilmesi için çalışmalar sürecek. Bölge halkının güvenli, kesintisiz ve verimli enerjiye erişimini sağlamak için çalışan Fırat EDAŞ, yeni yılda da enerji sektöründe öncü projelere imza atmayı hedefliyor. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Tunceli, Malatya, Ekonomi, Finans, Şebeke, Şebeke, Bingöl, Deprem, Enerji, Son Dakika

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